“更多分享和平與發展帶來的豐碩成果”

中評社北京6月16日電／亞信成立27年來，特別是在2014—2018年中國擔任主席國期間，致力於增進各國互信與協作，維護地區安全與穩定，為促進亞洲和平與發展作出了積極貢獻，讓地區各國人民享受到了和平與發展的紅利。在6月15日舉行的亞信杜尚別峰會上，習近平主席同各成員國領導人探討深化各領域合作，合力創造亞洲和世界的美好未來。



“與中國醫療隊結緣，還要感謝習主席！”



增進互信離不開務實合作。烏茲別克斯坦共和國瓦西多夫院士外科專科中心的馬赫卡莫夫醫生對記者表示，他曾多次與中國醫務人員合作，“中國深化與他國人道主義合作的努力和貢獻令人印象深刻”。



“去年11月，我和中國心血管病專家潘湘斌教授合作，連續實施7台手術，拯救了7位患者和1名胎兒的生命。特別感謝中國專家治好了我的患者。”講起去年11月中國醫療隊赴烏茲別克斯坦開展醫療合作的故事，馬赫卡莫夫很是激動。



醫療隊抵達的當天早晨，潘湘斌立刻走進手術室，連續為6名患有先天性心臟病的未成年患者實施了手術。手術完成後，在現場觀摩的醫護人員及全程直播的烏國家電視台記者不約而同地熱烈鼓掌。“潘教授連續數小時實施手術，一口水都沒喝。可是機會實在難得，我抱著試試看的想法，請他再為一名懷孕29周的孕婦實施手術。”在詳細了解患者病情後，潘湘斌立刻重返手術台。“這位孕婦不久後誕下一名健康的男嬰，他們全家都很感激中國醫生。是中國醫療隊挽救了他們兩條生命。”馬赫卡莫夫高興地告訴記者。



“與中國醫療隊結緣，還要感謝習主席！”馬赫卡莫夫對記者表示，根據習近平主席打造健康絲綢之路、深化與沿線各國醫療救援合作的指示，2018年9月，烏中醫療專家在華舉行學術交流。“潘湘斌教授現場介紹的由其獨創的心臟病診治技術和創新治療方法讓我們大為贊嘆。我們當即發出邀請。沒想到兩個月後就在塔什干見到了潘教授和他的團隊。”



“我們與中國在自然災害防治領域進行了有效合作”