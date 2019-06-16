習近平同塔吉克斯坦總統拉赫蒙會談

中評社北京6月16日電／國家主席習近平15日在杜尚別同塔吉克斯坦總統拉赫蒙會談。兩國元首高度評價中塔關係和各領域合作成果，共同規劃雙邊關係發展新藍圖，一致同意深化真誠互信、合作共贏的全面戰略夥伴關係，致力於發展全天候友誼，推動構建人類命運共同體，實現共同發展繁榮。



習近平首先祝賀塔吉克斯坦成功主辦亞信第五次峰會，指出峰會達成的重要共識和成果，向世界發出了積極信息，注入了正能量。中方高度評價塔吉克斯坦擔任主席國以來為推進亞信進程所做大量工作，願繼續給予塔方大力支持，不斷提升亞信整體合作水平。



習近平指出，建交27年來，中塔關係始終保持快速發展良好勢頭。中塔已成為山水相連的好鄰居、真誠互信的好朋友、合作共贏的好夥伴、彼此扶持的好兄弟，兩國關係處在歷史最好時期。“親望親好，鄰望鄰好。”中方樂見一個穩定、發展、繁榮的塔吉克斯坦，堅定支持塔吉克斯坦走符合本國國情的發展道路，堅定支持塔吉克斯坦政府為維護國家主權、安全所作努力。中方願同塔方加強兩國關係頂層設計，提升各領域合作水平，共同打造中塔發展共同體和安全共同體。



習近平強調，中塔雙方要繼續在涉及各自核心利益問題上相互堅定支持。塔吉克斯坦始終積極支持和參與共建“一帶一路”，中塔在“一帶一路”框架內合作已取得豐碩成果。雙方要深入推進共建“一帶一路”倡議同塔吉克斯坦國家發展戰略對接，深挖合作潛力，提升合作質量，全面深化設施聯通、能源、農業、工業等領域合作。中方願幫助塔吉克斯坦提升農業現代化水平，支持並願積極參與塔方建設自由經濟區。中方願同塔方密切文化、教育、旅遊等領域交流，讓中塔友誼深植人心，讓世代友好薪火相傳。雙方要深化在打擊“三股勢力”和跨國有組織犯罪、禁毒、網絡安全等領域合作，維護兩國安全和本地區和平穩定。



拉赫蒙表示，熱烈歡迎習近平主席再次訪問塔吉克斯坦，感謝中方為亞信第五次峰會成功舉辦作出重要貢獻，祝賀中華人民共和國成立70周年，祝願友好的中國永遠國泰民安。塔方把深化同中國全面戰略夥伴關係作為外交優先方向之一，感謝中方長期以來的支持和幫助，願在“一帶一路”框架內加強雙方能源、石化、水電、基礎設施建設等領域重點項目合作，助推塔吉克斯坦實現工業化目標。雙方要密切青年、教育、文化等人文交流。塔方致力於同中方一道打擊“三股勢力”和跨國犯罪，加強執法安全合作，密切在上海合作組織、亞信等多邊事務中協調。