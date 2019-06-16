印尼將夾帶尿布的“洋垃圾”退回美國

中評社北京6月16日電／據“今日俄羅斯”網站16日報道，印度尼西亞環境和林業部周五（14日）稱，已向美國退回5個集裝箱的垃圾，並表示印尼將不會成為另一個“世界垃圾場”。



報道稱，這批垃圾早在今年3月就由加拿大公司從美國西雅圖運到了印度尼西亞。據了解，這批“貨物”原本應該是紙質可回收材料，但印尼環境和林業部卻在五個集裝箱中發現了許多“不純物”——有“相當數量”的各類塑料垃圾，甚至包括碎木頭、織物和尿布。據印度尼西亞危險廢物管理協會董事會秘書長薩伊德•穆哈德哈介紹，“儘管集裝箱來自加拿大，但發出國是美國。”印尼環境和林業部部長表示，這批垃圾將被“遣返”。



RT稱，在本月早些時候，印尼環境和林業部部長巴卡爾就曾警告說，任何非法入境的垃圾都會被立即“遣返”。他強調，印尼政府還會著重調查相關的瀆職或違法行為。據《雅加達郵報》報道，就在本周五，印度尼西亞環境和林業部還公布了另外一批“洋垃圾”的檢測結果。結果顯示，此前巴丹島海關收到的65個來自北美和歐洲的集裝箱，其樣品被檢出包含有毒廢物。



報道稱，隨著中國2018年1月宣布停止進口“洋垃圾”，印尼的塑料垃圾進口量增長率達到了141%，總量超過28萬噸，打破了其近十年來的記錄。



RT稱，中國的“洋垃圾禁令”迫使缺乏垃圾回收處理能力的西方國家在亞洲尋找新“市場”，而這一形勢在印尼禁止固體塑料垃圾的進口之後變得更加嚴峻。美國、歐洲和澳大利亞的大量垃圾開始流向馬來西亞、泰國、越南和菲律賓，而這些國家也為保護環境紛紛拿出對策：越南暫停發放新的垃圾進口許可，而泰國則頒布了垃圾進口禁令，同時馬來西亞和菲律賓近期也先後退回了大量垃圾。在此之前，印尼2015年和2016年也都曾退回過數十個非法“夾帶”塑料垃圾的集裝箱。



（來源：環球網）