朝韓民間團體呼籲開創朝鮮半島和平繁榮新時代

中評社北京6月16日電／據朝中社15日報道，在“6·15共同宣言”發表19周年之際，“實踐6·15共同宣言民族共同委員會”北方委員會、南方委員會和海外委員會當天聯合發布決議書，呼籲大力貫徹北南間系列宣言精神，早日重啟開城工業園區、金剛山旅遊以及實現北南鐵路和公路相連，開創朝鮮半島和平繁榮新時代。



朝中社公布的這一決議書說，2018年發布的《板門店宣言》和《9月平壤共同宣言》，繼承了“6·15共同宣言”基本精神，推動北南關係發生重要轉變，扭轉了瀕臨戰爭危機的嚴峻局勢。決議書呼籲積極推動北南間宣言的履行，克服前進道路上遇到的種種考驗和困難，鞏固並進一步擴大和平繁榮時代的勝利果實，為實現朝鮮半島持久和平、譜寫自主統一新歷史做出不懈努力。



決議書說，北南應根據系列宣言精神，集合全民族之力，重啟開城工業園區和金剛山旅遊，連接北南間鐵路和公路，為早日實現自主統一與共同繁榮而積極努力。



決議書還說，北南應堅持民族自主原則，反對外部勢力干涉，並大力粉碎違背北南宣言精神、助長鼓吹同族對抗和軍事緊張的一切行為。



2000年6月，時任韓國總統金大中訪問平壤並與時任朝鮮最高領導人金正日會談。雙方在15日發表了歷史性的《北南共同宣言》（即“6·15共同宣言”）。這一宣言開辟了朝韓和解合作的新時代，雙方關係一度出現明顯緩和。



（來源：中國青年網）