App必要信息規範來了　這些個人信息不可“任性”收集

中評社北京6月16日電／你是否遇到過這樣的場景：“手機下載一個‘手電筒’應用，卻被要求訪問通訊錄”“安裝某個手機應用，不同意訪問地理位置就安裝不了”“在App裡瀏覽了某類信息後，就會收到相關產品的廣告短信”……



日前，針對當前移動互聯網應用中存在的超範圍收集、強制授權、過度索權等個人信息收集安全問題，全國信息安全標準化技術委員會在其官網發布了《網絡安全實踐指南——移動互聯網應用基本業務功能必要信息規範》（以下簡稱《規範》），為移動互聯網應用收集個人信息提供實踐指引。



《規範》指出，依據《中華人民共和國網絡安全法》中的相關要求，以及個人信息最少夠用原則，針對App的基本業務功能，明確界定了保障其正常運行所需收集的個人信息，給出了每類業務功能相關的必要信息範圍，其中包括地圖導航、網絡約車、即時通訊社交、社區社交、網絡支付、新聞資訊、網上購物、短視頻、快遞配送、餐飲外賣、交通票務、婚戀相親、求職招聘、金融借貸、房產交易、汽車交易。



記者注意到，《規範》中明確劃定了地圖導航類應用和短視頻類應用可獲取的必要信息僅一項，大大縮小了獲取範圍。比如，地圖導航類應用其基本業務功能必要信息僅為位置信息，包括精准定位信息和行蹤軌跡；短視頻類應用只能獲取用戶關注的賬號信息，但自媒體用戶則需要提供姓名、證件和證件號碼等用於實名認證的信息。



工信部賽迪研究院電子信息研究所副所長陸峰認為，讓App根據其業務功能按照最小夠用的原則采集個人信息，可以有效限制App對個人信息的過度獲取，從源頭上控制因超範圍采集個人信息導致的濫用、洩露和非法交易等行為。



針對目前較多App讀取用戶通訊錄的要求，《規範》也給出了明確的範圍限制。比如金融借貸類應用，《規範》要求，應允許用戶手動輸入兩位緊急聯繫人信息，而不應強制讀取用戶的通訊錄；即時通訊社交應用，應該允許用戶手動添加好友，而不應強制讀取用戶的手機通訊錄。



有網友表示，“保護好通訊錄信息不僅是對自己負責，也是對手機通訊錄好友負責。”