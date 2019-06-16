“四個典範”讓上合更“合”

中評社北京6月16日電／展現大國擔當，擘畫發展新藍圖。



上海合作組織成員國元首理事會第十九次會議14日在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克舉行。國家主席習近平在會上發表重要講話，順應和平、發展、合作、共贏時代潮流，明確上合組織未來發展目標，為攜手構建更加緊密的上海合作組織命運共同體注入強勁動力。



和衷共濟，四海一家。當今世界，各國相互聯繫相互依存程度空前加深。人類生活在同一個地球村，合作共贏是大勢所趨。2001年6月15日，上海合作組織在上海宣告成立。從2013年開始，習近平主席連續六年出席上海合作組織成員國元首理事會會議並發表重要講話，指明了上合組織發展方向。經過18年發展，上合組織也已逐漸發展成為世界上人口最多、地域最廣、潛力巨大的綜合性區域國際組織。



高揚“上海精神”，鼓足風帆再出發。上海合作組織始終保持旺盛生命力、強勁合作動力，根本原因在於它創造性地提出並始終踐行“上海精神”。從比什凱克到杜尚別，從烏法到塔什干，從阿斯塔納再到青島，再到比什凱克……在習近平主席一系列上合組織峰會重要講話中，“上海精神”也貫穿始終。歷久彌新的“上海精神”表現出了超越時代和地域的生命力和價值，成為成員國打造命運共同體、共建和諧家園的精神紐帶。



“中國聲音”破解時代難題，“四個典範”化解風險挑戰。我們要把上海合作組織打造成團結互信的典範；我們要把上海合作組織打造成安危共擔的典範；我們要把上海合作組織打造成互利共贏的典範；我們要把上海合作組織打造成包容互鑒的典範……在國際形勢中不安定、不確定因素依然突出的大背景下，習近平主席在講話中發出了響亮的“中國聲音”。這“四個典範”，就有助於進一步弘揚“上海精神”，破解時代難題，化解風險挑戰。



世界好，中國才能好；中國好，世界才更好。近年來，中國對世界經濟增長的貢獻率超過30%，日益成為世界經濟增長的動力之源、穩定之錨。本著共贏發展理念，中國也為破解和平赤字、發展赤字、治理赤字開出了越來越多的“中國良方”。“四個典範”在詮釋大國擔當的同時，就充分表明中國始終是全球共同開放的重要推動者，中國始終是世界經濟增長的穩定動力源，中國始終是各國拓展商機的活力大市場，中國始終是全球治理改革的積極貢獻者。