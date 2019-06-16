專訪國家林業和草原局副局長劉東生

中評社北京6月16日電／6月17日是世界防治荒漠化和乾旱日。今年我國確定主題為“防治土地荒漠化 推動綠色發展”，倡導廣大人民群眾踐行綠色發展理念，營造全國動員、全民動手、全社會參與防治荒漠化的濃厚氛圍，共同建設美麗地球家園。



正值新中國成立70周年。70年來，我國荒漠化、沙化土地發生了怎樣的變化？在荒漠化防治實踐中，又展現了怎樣的“中國力量”和“中國智慧”？今後一個時期，還將如何深入開展荒漠化治理？記者採訪了國家林業和草原局副局長劉東生。



生態優先，荒漠化和沙化面積“雙縮減”



劉東生介紹說，我國荒漠化土地面積從20世紀末年均擴展1.04萬平方公里轉變為目前的年均縮減2424平方公里，沙化土地面積由20世紀末年均擴展3436平方公里轉變為目前的年均縮減1980平方公里，初步遏制了荒漠化擴展，呈現出荒漠化和沙化面積“雙縮減”、荒漠化和沙化程度“雙減輕”、沙區植被狀況和固碳能力“雙提高”、區域風蝕狀況和風沙天氣“雙下降”的重要變化，提前實現了聯合國提出的到2030年實現全球退化土地零增長目標。



在這一過程中，我國進一步加大了沙區生態保護和治理力度，築起北方綠色生態屏障。



國家相繼實施了三北防護林、京津風沙源治理等重點工程，接續啟動了沙化土地封禁保護區和國家沙漠公園建設等項目。近20年，年均新增沙化土地治理面積200萬公頃，封禁保護沙化土地總面積166萬公頃，國家沙漠公園達到120個。



三北防護林工程40年完成造林保存面積3014萬公頃，工程區森林覆蓋率由1977年的5.05%提高到13.57%；京津風沙源治理工程區通過近20年的治理，累計完成營造林884萬公頃，工程固沙4.4萬公頃，退化林分改造8.1萬公頃，築起了6條生態防護林帶和成片森林帶。森林覆蓋率年均增長0.8個百分點，植被蓋度平均增加7.7個百分點，沙化土地明顯減少，沙塵暴強度減弱，生態狀況明顯好轉。