楊鎮浯海峽論壇演說　金門願成兩岸和平橋樑

金門縣長楊鎮浯在海峽論壇大會開幕，受邀演講。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月16日電（記者 黃文杰）中國國民黨籍金門縣長楊鎮浯上午在第十一屆海峽論壇大會開幕，對於大陸領導人習近平在《告台灣同胞書》40週年紀念會上，拋出“應通盡通”概念，金馬地區優先通水、通電、通氣、通橋，表達由衷感謝。楊鎭浯提到，金門有能力也願意成為兩岸和平的橋樑，更願意成為兩岸相關政策先行先試的示範區。



海峽論壇6月15日至21日舉行，今年以“擴大民間交流、深化融合發展”為主題，重頭戲是大會論壇開幕，上午在廈門國際會議中心海峽廳登場，主辦方統計，有超過萬人報名參加這場盛會。



大會論壇安排中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋、中國國民黨副主席兼秘書長曾永權致詞，也安排金門縣長楊鎮浯就兩岸交流進行演講。



去年當選金門縣長的楊鎮浯認為，海峽論壇是兩岸和平發展不可或缺的重要力量，現在論壇進入第十一屆，也就是第二個十年開始，必須要思考，在兩岸關係處於關鍵十字路口的當下，我們這一代的人應該扮演什麼角色？



楊鎮浯引述李白的“兩岸猿聲啼不盡，輕舟已過萬重山”，表示有人選擇當猿猴，但更多人願意在同一條船，願意當槳手，努力划槳，讓心中划過萬重山，猿聲再大，大不過江水，水流再強，強不過槳手內心的堅毅，到底是當槳手？還是猿猴？答案很清楚。



楊鎮浯接著提到習近平總書記《告台灣同胞書》40週年紀念會講話，明確提出大小四通概念，“大四通”（經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通）、“小四通”就是金馬具體落實方案，通水、通電、通橋、通氣，金門的通水已經是“現在進行式”，晉江的水已經流入金門，奠立兩岸民生建設的重要里程碑。



他說，通氣，現行技術比較可能，會是第二個聯通的項目，通電跟通橋，雖然有賴於兩岸關係的發展，但看到曙光，也開始先期規劃，等待時機來臨，隨時跨進。



楊鎮浯說，金門屬於福建省距離大陸最近的地方約一點八公里，也是兩岸關係的溫度計，除了應通盡通之外。主張雙方地方政府能做的範圍之內，能通先通、能通快通。



他表示，去年當選金門縣長，已經來到大陸三趟，拜會相關人士，努力打造金廈共同生活圈的概念，未來五年台灣政局演變，會左右兩岸走向，也會影響家鄉金門整體發展，但是金門絕對不滿足於現狀，金門有能力，也願意成為兩岸和平的橋樑，更願意成為兩岸相關政策先行先試的示範區。



楊鎮浯最後介紹金門兩大特產“高粱酒”、“一條根”來做結尾，他強調，金門特產不只有這兩樣，但是如果可以成為兩岸和平發展的信物，再也適當不過了。



他解釋，現在雙邊已經實質通水，兩地的水釀成金門高粱酒，兩岸的水種出金門一條根，那不就是“兩岸共飲一壺酒”、“兩岸同是一條根”嗎？這是物質層面、更是心理層面相依相伴，金門始終走在兩岸和平的道路上，過去、現在、未來都是。



楊鎮浯除了重申，金門願意承擔兩岸和平的重責大任，更以“和平優先”、“四通優質”、“交流優化”、“共創優勢”十六字，說出金門人對兩岸和平發展的殷切期盼。