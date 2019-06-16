柯文哲：抹紅柯文哲是民進黨一貫戰術

中評社台北6月16日電／高雄市長韓國瑜表態拒絕一國兩制，台北市長柯文哲今天說，有些東西是“其理至明”，人活在世界上，有自己的想法、知道自己在做什麼就好，不需要隨大眾起舞。



他也表示，民進黨從2017年9月就不斷抹紅他，這是一貫戰術，“我是很習慣，既聯合又鬥爭，他們（指民進黨）標準打法”。



中央社報道，柯文哲中午出席北市公私立國民中學暨附設補校2018學年度畢業生市長獎頒獎典禮，接受媒體聯訪時，做上述表示。



韓國瑜昨天在雲林造勢，明確表態拒絕一國兩制，更喊出民進黨市議員王世堅曾說過的話“over my dead body”。



面對媒體詢問，他僅說，政策制定有3原則，即民意、專業、價值，“有些東西其理至明，講那麼多幹什麼？”



他說，“我們活在這世界上，自己有想法，知道自己在做什麼，不需要跟大家一起起舞”，並表示不用怕被誤會，因為做久了，所有人就知道他在做什麼。



柯文哲說，“國家戰略”有其穩定性，既然知道應往何處航行，“不要為了這小波浪見風轉舵、變來變去，這更糟糕”。



對於王世堅批評他是“中共金孫”，柯文哲說，抹紅柯文哲是民進黨一貫戰術，從2017年9月就開始，一路打到現在，指自己已很習慣民進黨“既聯合又鬥爭”的打法。



被問及支持者恐已成“市政柯粉、兩岸柯黑”時，他說，這是網軍作戰主調，“大家都內行的，都非常清楚”，而他也非素人，尤其2014年打選戰時，幕僚都是民進黨人士，“戰法我非常熟悉”。



有媒體追問，柯文哲言下之意是否指民進黨的網軍在進行攻擊，他說，“請你不要過度解讀，只要放在心裡面就可以”。



他也表示，蔡英文若是2020“總統”人選的最好選擇，需要跟大家說明為什麼適合。