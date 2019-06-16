“一帶一路”：在陽光下建設的“廉潔之路”

中評社北京6月16日電／ “一帶一路”倡議提出近六年，取得超預期成果，同中國簽署合作文件的國家和國際組織已經達到160多個，從亞歐大陸延伸至非洲、拉美、南太平洋的廣大區域。然而，國際社會對“一帶一路”倡議仍然存在著一些不清楚、不理解的地方。其中，針對項目合作透明度的疑問是外界對“一帶一路”的主要疑慮之一。



外界有聲音認為，“一帶一路”項目招標和運作過程缺乏透明度，偏袒中國企業，決策倉促，合同細節未向社會公開。一些國家的民眾認為，本國政府對項目的相關決策沒有考慮民意，還有一些國家內部政治勢力借項目透明度問題作為指責、攻擊政府和執政黨的工具。許多外企則擔心，他們能否像中國企業一樣參與到相關項目的競標過程中。



事實上，“一帶一路”是中國提出的陽光倡議，中方始終堅持各方平等參與，不搞一家獨大。無論是“一帶一路”規劃合作藍圖還是具體實施項目，都由各方參與商量著辦，沒有暗箱操作，堅持公開透明，謀求互利共贏。在第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上，習近平主席提出，“一帶一路”倡議秉持“共商、共建、共享”原則，倡導多邊主義，堅持開放、綠色、廉潔理念，不搞封閉排他的小圈子，堅持一切合作都在陽光下運作，努力實現高標準、惠民生、可持續目標，推動企業在項目建設、運營、採購、招投標等環節按照普遍接受的國際規則標準進行，同時要尊重各國法律法規。習主席的講話全面、有力地回應上述質疑。



近年來，中國十分重視“一帶一路”倡議的透明度問題，定期發布政策文件，介紹合作進展。政府部門頻頻發聲，及時澄清相關謠言和誤解。在政府開設的“中國一帶一路網”上，所有官方文件、政策法規和項目情況都及時公之於眾。從企業層面來說，中企在共建“一帶一路”國家開展投資合作業務時，注重按照東道國的業主要求和國際慣例，積極參與項目的招投標，與國際同行在同一平台上開展競爭與合作。中企也在提升與媒體和當地社團打交道的能力，邀請媒體記者和社團代表參觀項目，舉行新聞發布會，發行宣傳册，增加外界對項目的了解。



此次第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇的一項重要議程就是探討如何將“一帶一路”打造成一條“廉潔之路”，將廉潔提升到了共建“一帶一路”道德底線和法律紅線的高度。中國與有關國家、國際組織以及工商界學術界代表共同發起《廉潔絲綢之路北京倡議》，展示了各方廉潔、透明建設“一帶一路”的決心。



而早在此之前，中國政府就已高度重視治理“一帶一路”合作中的商業賄賂問題，要求企業在項目招投標、施工建設、運營管理等過程中嚴格遵守相關法律法規，公開項目招投標程序，對各國各類企業一視同仁，不斷提升政策信息透明度，消除權力尋租空間，構建良性市場秩序。中共中央紀委副書記李書磊在此次論壇上表示，中國政府已出台法律及一系列規範性文件，規範企業對外經