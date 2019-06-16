陝西通報7起涉黑涉惡“保護傘”問題典型案例

中評社北京6月16日電／以黨委政府名義為涉案人員說情；入股黑社會性質組織頭目的煤礦並參與分紅；打探案情向涉黑人員透露……陝西省紀委監委15日通報7起涉黑涉惡“保護傘”問題典型案例，一批違紀違法行為被曝光，多名公職人員因充當黑惡勢力“保護傘”而被嚴肅追責。



通報的這批案例中，一位基層掃黑辦主任充當黑惡勢力“保護傘”問題引人關注。通報稱，2010年以來，榆林市綏德縣公安局黨委委員、掃黑辦主任任世凱、綏德縣公安局治安大隊大隊長霍海龍入股黑社會性質組織犯罪案頭目馬某的煤礦並參與分紅。在辦理馬某黑社會性質組織系列案件中，任世凱、霍海龍及綏德縣公安局經偵大隊教導員郝東3人收受賄賂，徇私舞弊，幫助犯罪嫌疑人逃避處罰，縱容包庇黑社會組織，充當黑惡勢力“保護傘”。2019年5月，榆林市榆陽區紀委監委對任世凱、霍海龍、郝東3人立案調查並採取留置措施。



通報還顯示，商洛市公安局高新分局原副局長李永東、西安市藍田縣公安局華胥派出所原所長柳百剛、韓城市公安局交警大隊教導員張建國和韓城市公安局新城派出所副所長王養民等，也因充當“保護傘”或變相縱容黑社會性質組織違法犯罪，受到相應處分。



有的“保護傘”甚至以黨委政府名義為涉黑人員說情。2018年6月，陝西省岐山縣蔡家坡鎮西星村原黨支部書記王某、原村委會主任劉某等9人因涉嫌犯罪被縣公安局立案偵查。岐山縣蔡家坡鎮原黨委書記劉懷亮在未進行核實並經會議集體研究的情況下，於同年10月擅自決定以蔡家坡鎮黨委、政府名義向政法機關出具相關材料，證明王某等人不存在犯罪行為，充當王某等人“保護傘”。2019年5月，劉懷亮受到開除黨籍、開除公職處分，其涉嫌違法犯罪問題被移送司法機關處理。



（來源：新華網）