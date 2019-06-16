5000餘名騎手齊聚世園　共享“騎”樂無窮

中評社北京6月16日電／6月15日上午，2019第九屆北京國際自行車騎游大會在北京延慶隆重開幕。來自全國各地的5000餘名騎手在延慶齊聚世園、共享“騎”樂無窮。



今年正值新中國成立70周年，本屆騎游大會在《我和我的祖國》合唱快閃表演中拉開帷幕，在長城腳下、嬀水河畔向新中國70周年華誕獻歌。開幕式上，土庫曼斯坦大使宣讀“世界自行車日”綠色出行倡議書，倡導綠色出行。值得一提的是，本屆騎游大會在開幕式上將此次報名費共27220元，全部捐贈給延慶區紅十字會，用以助殘、助醫、助學等。



隨著 “第九屆北京國際自行車騎游大會”開幕並鳴笛，由花樣滑冰世界錦標賽冠軍佟健領騎，土庫曼斯坦在華留學生、兒童滑步車“小隊員”、各企業代表、自行車騎行愛好者等方陣依次從八達嶺國際會展中心出發，沿騎游路線向著北京世園會園區進發，正式吹響本屆自行車騎游大會的號角，為北京世園會和北京2022年冬奧會加油助力。



本屆自行車騎游大會分為騎游休閑組和公路競賽組。開幕當天上午，來自全國各地的騎游愛好者沿騎游休閑組路線，感受世園會舉辦地延慶的獨特魅力。騎游休閑組路線全程17公里，以八達嶺國際會展中心為起點，途徑慶園街、香苑街、團結路、世園會門票換購點，再沿團結路折返至江水泉公園，沿廣興街、嬀水北街、湖南路、匯川路，至百泉街、阜康南路、聖百街、聖百西街等世園會周邊道路，最終到達世園會六號門。騎游愛好者在騎行過程中沿途欣賞延慶的生態美景，還能在抵達終點後，進入2019北京世園會園區享受世界園藝的饕餮盛宴。



競賽組比賽在下午進行，分為男子公開組、男子公路大眾組和女子公路大眾組，200餘名專業車手同場競技。競賽線路以八達嶺國際會展中心前慶園街起點，由嬀川路經慶隆街、嬀水北街、慶園街隨後直行到達比賽起終點，單圈4公里。男子公開組沿競賽路線騎行40公里，男子公路大眾組和女子公路大眾組則騎行24公里。



與此同時，大會還突出親子主題，面向親子家庭群體設置了周末家庭日及兒童滑步車競賽活動，解鎖了時下最流行的親子運動模式。活動當天，在八達嶺會展中心廣場，300多個家庭參與到滑步車競賽的親子互動體驗中，在魅力夏都盡享天倫之樂。高品質的親子陪伴，盡享體旅狂歡，為大會增添了新的活力。



近年來，延慶以冬奧會和世園會兩件世界級盛會為引領，深度融合全域旅遊建設與城市服務保障，探索出“旅遊＋”多元跨越式發展之路。