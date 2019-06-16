“5G”助力中國智能公交加速發展

中評社香港6月16日電／近日，中國中車旗下中車時代電動汽車股份有限公司和吉利新能源商用車先後發佈了“5G公交”相關平台和應用，標誌著中國智能交通在5G技術的支持下正在加速發展。



新華社報道，日前，工信部正式發放5G商用牌照，標誌著中國5G進入商用元年。5G時代將給公交車的運維管理、出行生活帶來巨大變化，但車輛與控制終端之間需進行大數據量的快速交互，需要車輛的“大腦”具備瞬間大數據的吞吐能力。



中國中車旗下中車時代電動汽車股份有限公司（簡稱“中車電動”）近日發佈的最新一代技術集成平台T6，其中的“雲控系統”具備瞬間大數據的吞吐能力。



中車電動智能網聯中心主任謝勇波介紹，T6是以自主電機、電控、電池、電輔、充電及智能網聯技術為核心、圍繞整車可靠、經濟、安全、智能而開發的最新一代技術集成平台。平台中核心的“雲控系統”通信速率高、抗干擾能力強、安全可靠性優，具備了瞬間大數據的吞吐能力。



“雲控系統”可利用手機上的“遠程車控”小程序，實現車況察看、車輛控制、行車設置、一鍵診斷四大功能。



而吉利發佈的5G智慧公交具有遠程監控、人臉識別、5G熱點等一系列技術，裝配有20個攝像頭和1個毫米波雷達，可通過高速的5G網絡與中國移動的實景高清攝像頭、公交車站的攝像頭以及交通道路上的交通路況攝像頭實時交流互動，實現車路協同。



浙江吉利新能源商用車副總經理、客車事業部總經理劉國強介紹，除了可以保證高效可靠的“刷臉”支付外，5G智慧公交與車站實時聯動，在車內和站台播放車輛到站情況。車輛後側的LED指示牌可以通過5G網絡和交通信號進行交互，提示後車路口交通情況。當實時監控發現駕駛員疲勞駕駛、車輛嚴重跑偏或駕駛區域有突發情況，遠程管理平台還可以進行遠程控制干預。



目前，在浙江杭州等地，已有一批5G試驗站點建成。隨著5G正式商用，中國交通智能化進程將進一步提速。