西班牙開通首個商用5G網絡　華為是核心供應商

中評社北京6月16日電／跨國電信運營商沃達豐15日在西班牙正式啟動該國首個5G商用移動網絡，首批覆蓋15個城市，華為是核心設備供應商。



據西班牙沃達豐發布的消息，5G移動網絡將首先覆蓋馬德里、巴塞羅那和巴倫西亞等全國15個主要城市，服務大約50%的當地人口。隨著時間的推移，5G網絡還將不斷擴大覆蓋範圍。



5G移動網絡的終端設備及服務目前已經可以在西班牙沃達豐網站上購買。在沃達豐馬德里的門店，工作人員告訴記者，5G手機和服務將於17日正式在門店上線，但目前已經有很多顧客前來詢問，表達了強烈的興趣。



據介紹，西班牙5G用戶將體驗到每秒1G的下載速度，而且今年底有望提速至每秒2G。與4G網絡相比，5G網絡的延遲也大幅降低，將為自動駕駛、遠程醫療和虛擬現實等技術提供基礎。



西班牙由此成為最早一批正式開通5G商用移動網絡的歐洲國家，西班牙沃達豐的5G網絡也是迄今為止歐洲覆蓋城市最多的5G商用網絡。據悉，華為公司是沃達豐5G網絡的核心供應商，雙方保持了十幾年的長期合作關係。西班牙沃達豐5G網絡的開通，將為該公司在更多國家開通5G網絡作出示範和提供借鑒。



上月底，英國主要電信運營商之一EE公司在英國6個主要城市率先開通5G服務，該公司重申將繼續在其部分5G網絡基礎設施中採用華為的設備。



據沃達豐公司透露，他們將陸續在英國和德國等國開通5G網絡服務，今年夏天將實現5G網絡在英國、意大利和德國的漫游。



（來源：中國日報網）