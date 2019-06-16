新西蘭兩架小型飛機相撞導致兩人死亡

中評社北京6月16日電／新西蘭警察局16日發布消息說，新西蘭北島城鎮馬斯特頓附近當天發生兩架小型飛機相撞事故，造成兩名飛行員身亡。



一名目擊者說，他們在飛機相撞時聽到巨大聲響，飛機殘骸落下來，在地面上引起大火。另一名目擊者稱，兩架飛機是在返回馬斯特頓機場準備著陸時相撞的。



新西蘭事故調查委員會表示，已經對事故原因展開調查。



這是兩天內新西蘭發生的第二起機毀人亡的事故。15日，一架小型飛機在新西蘭北島墜毀，一名飛行員死亡。



（來源：新華社）