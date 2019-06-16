【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
新西蘭兩架小型飛機相撞導致兩人死亡
http://www.CRNTT.com
2019-06-16 15:47:14
中評社北京6月16日電／新西蘭警察局16日發布消息說，新西蘭北島城鎮馬斯特頓附近當天發生兩架小型飛機相撞事故，造成兩名飛行員身亡。
一名目擊者說，他們在飛機相撞時聽到巨大聲響，飛機殘骸落下來，在地面上引起大火。另一名目擊者稱，兩架飛機是在返回馬斯特頓機場準備著陸時相撞的。
新西蘭事故調查委員會表示，已經對事故原因展開調查。
這是兩天內新西蘭發生的第二起機毀人亡的事故。15日，一架小型飛機在新西蘭北島墜毀，一名飛行員死亡。
（來源：新華社）
【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
新西蘭總理稱不排斥華為參與5G建設
(2019-02-19 15:18:33)
新西兰华人厨师在西班牙世界餐前小吃比赛中夺冠
(2018-11-19 14:42:11)
新西蘭塔拉納基火山可能爆發
(2018-06-22 15:40:54)
歐盟尋求“朋友”新西蘭支持
(2018-06-22 15:40:32)