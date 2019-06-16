陸克文：特朗普為中國送上一手貿易戰好牌

中評社北京6月16日電／日前，澳大利亞前總理陸克文在美國《紐約時報》發表題為“特朗普為中國送上一手貿易戰好牌”的署名文章。



文章認為，特朗普給了中國一張非常有效的“民族主義牌”。陸克文表示，他在北京觀察到的中國，正與美國希望通過施壓實現的轉變的方向背道而馳。文章說，“民族主義”在中國一直是重要因素，並已通過歷史稜鏡的折射而大大加強。“在過去100年與美國打交道的大部分時間，中國自認處於弱勢。現在北京看來，中國不再軟弱。”



以下是文章節選：



當特朗普總統在5月5日推特掀桌之後，北京對此所產生的歷史回聲響亮而清晰。近一個世紀前的1919年，中國爆發五四運動，正是對伍德羅·威爾遜總統在“一戰”結束時所作所為的直接回應。威爾遜曾向作為美國盟友的中國承諾，戰後德國在山東的殖民地主權將歸還給中國，結果卻交給了日本人。中國隨即爆發了反美民族主義情緒——其主要結果之一就是中國共產黨的成立——中國共產黨過去70年統治中國。



因此，在中國面對國內經濟增速放緩的壓力之際，特朗普給了中國領導人一張非常有效的民族主義牌。中國媒體現在充滿著關於中國經濟韌性的描述，對民族主義的訴求，甚至對朝鮮戰爭精神的呼喚——中國官方敘述系中國當時使得條件優越得多的美軍做了讓步。習近平主席最近訪問位於江西的1934年長征的起點——長征說的正是中國共產黨歷經重重艱險但最終取得了勝利。



我幾乎能聽見特朗普政府成員的抱怨：我們為何要將中國的陳年舊事納入考慮？答案取決於特朗普到底最想要什麼。若是為了在美國選民中聽起來顯得強硬，那他是深諳此道的。但若是為了給中美雙邊貿易協定談判態勢帶來實質性改變，促成中國貿易政策的改變，解決強迫性技術轉讓、竊取知識產權、行業補貼、貨幣操縱以及其他一系列非關稅壁壘問題，那我就不確定有多大效果了。



我們知道，特朗普發推數日後，中國列明三條“紅線”，即美國在貿易談判中所採取的中方不可接受的立場：其一，擬議的貿易協議簽署後，將在一段時間保持關稅不變；其二，如判定中國違反協議，美方可以加征懲罰性關稅，而中國卻不得徵收關稅進行反制；其三，擬議要求中方購買美國商品的數字以不符合市場原則的方式在不斷增大。



過去幾周我在北京所觀察到的中國，正與美國希望通過施壓實現的轉變的方向背道而馳。與此同時，經濟分析人士一直在估算貿易戰全面爆發的影響——大概會給中國國內生產總值增長造成1.2%的損失。據中國媒體的說法，這完全在可控範圍內；中國有能力通過財政和貨幣刺激政策來撐起國內需求，保持6%以上的增長水平。



如果冷戰是特朗普政府想要的，那它的策略已經取得了巨大的成功。如果不是，且特朗普確實想達成一項貿易協議，使雙邊貿易赤字合理減少，並實質改變中國經濟行為，那美國的談判策略需做重大調整。



中國的公開立場一直是談判可以繼續。即便在新的“紅線”框架內，可能仍有達成協議的空間。如果美國在關稅保留，及隨後單方面加征關稅的權利方面做出讓步，中國可能會同意購買更多的美國商品。不過，實在來講，如今達成協議的困難程度已大大增加。



歸根結底，民族主義不僅在美國是一個因素。在中國，它一直也是重要因素，並已經通過中國歷史稜鏡的折射而大大加強。在過去100年與美國打交道的大部分時間，中國自認處於弱勢。現在北京看來，中國不再軟弱。



（來源：環球網）