8部門發布行動計劃遏制結核病

中評社北京6月16日電／國家衛生健康委員會13日晚發布消息稱，八部門聯合印發的《遏制結核病行動計劃（2019—2022年）》（以下簡稱行動計劃）指出，為履行終止結核病的國際承諾，中國明確了到2022年“全國肺結核發病率降至55／10萬以下，死亡率維持在較低水平（3／10萬以下）”的總體目標。



行動計劃指出，近年來，中國在結核病防治工作方面取得顯著進展。全國結核病疫情持續下降，報告發病率從2012年的70.6／10萬下降到2018年的59.3／10萬，治療成功率保持在90%以上。



然而，當前中國結核病流行形勢仍然嚴峻，是全球30個結核病高負擔國家之一，位居全球第二位，每年新報告肺結核患者約80萬例，位居甲乙類傳染病第二位，部分地區疫情依然嚴重，學校聚集性疫情時有發生，耐藥問題比較突出，患者醫療負擔較重。



行動計劃指出，要加強重點人群的主動篩查和精准預防，落實學校衛生各項制度，嚴防、控制學校結核病突發公共衛生事件。此外，還要擴大耐藥結核病篩查範圍，最大限度發現耐藥患者。並加快結核病防治信息化建設，健全服務網絡，逐步實現結核病防治信息互聯互通，促進防治服務能力有效提升。



為降低群眾疾病負擔，行動計劃明確，做好基本醫療保險與公共衛生的銜接，積極探索按病種付費等支付方式改革，推行規範化診療。引導抗結核藥品生產廠家提升藥品質量，充分發揮短缺藥品供應保障會商聯動機製作用，保證藥品供應。



（來源：中工網）