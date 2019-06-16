美最新研究發現木衛二海洋鹽分可能是食鹽

中評社北京6月16日電／美國研究人員在木衛二表面發現了普通食鹽——氯化鈉的蹤跡，這些鹽分可能來自木衛二內部的液態海洋，由地質活動運送到表面。



美國加州理工學院日前發布的新聞公報說，新發現意味著木衛二海洋的化學成分比人們原先認為的更像地球海洋。



木衛二是木星的一顆天然衛星，直徑約為地球的四分之一。觀測顯示它表面冰層之下、岩石海床之上有著液態海洋，有可能容許生命存在，具體如何要看海水的化學成分。



根據“伽利略”號木星探測器在近紅外波段的觀測數據，人們此前認為木衛二海洋可能富含一種硫酸鎂鹽，不像地球海洋以氯化鈉為主。但近年的新觀測數據與此不符。



研究人員發現，氯化鈉在紅外波長條件下無可識別的光譜特征，但在輻射下氯化鈉則會產生明顯的可見波長吸收，並且會變成黃色。



研究人員分析了哈勃太空望遠鏡的光譜數據，在波長450納米的可見光波段發現了獨特的吸收譜線，屬於受到輻照的氯化鈉。這符合木衛二表面遭受太陽和木星強烈輻射的情形，相關論文發表在美國《科學進展》雜誌上。



研究人員認為，木衛二表面一個稱為“塔拉王庭”的區域之所以呈現獨特的黃色，就是因為存在大量氯化鈉。



研究人員說，他們的結論尚待進一步檢驗，但不管這些氯化鈉的來源如何，其存在都表示需要重新評估木衛二的地質化學特征。如果氯化鈉確實來自內部，意味著木衛二海底可能有著活躍的熱液噴口，這也是一個有利於生命存在的條件。



（來源：新華網）