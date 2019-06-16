中國家書首次亮相世界郵展講述家國故事

中評社北京6月16日電／中國2019世界集郵展覽進入第5天，15日是“青少年集郵推廣日”，眾多青少年來到展覽現場，參觀家書展，感受家書和集郵文化。



據介紹，中國家書首次參加世界郵展。此次共展出53部郵集100框中國家書展品，來自22個省份的省級郵協，5個行業郵協和中國人民大學家書博物館，並特邀香港集郵家1部家書郵集參展。



從參展家書的寫作時間來看，包括清代家書、民國家書以及新中國成立以來各個時期的家書；從家書的傳遞地域來看，涉及各省市區及港澳台以及東南亞、歐美等華僑聚居區；從家書作者的身份來看，有晉商、華僑、軍人、學者、作家、教師、學生、科技工作者、設計師、集郵家、工人、知青等；從家書涉及的行業看，有石油、航天、電力、海運、教育等；從家書表達的情感來看，有父母與子女之間的親情家書，有夫妻之間的愛情家書，也有兄弟姐妹之間的手足家書。



由中國人民大學家書博物館編制的1框郵集《慕蘭家書》，講述的是武漢謝慕蘭老人與四個女兒的家書故事。女兒長大了，有的下鄉，有的考學，有的參軍，有的出國，在不同的人生階段，母親總能通過家書及時送上日常的叮嚀和思想的營養，關鍵時期給女兒遞上生活的拐杖，使女兒人生的道路盡可能走得平坦、扎實。



從20世紀70年代至21世紀初，謝慕蘭老人保存了近兩千封家人之間的通信。1999年是謝慕蘭70歲生日，四個女兒整理出版了母親所保留的全部家書，把一套散發著墨香、三卷五本170萬字的《慕蘭家書》作為生日禮物送給了母親。



據悉，為了使首次亮相的100框家書體現中國家書集郵的水平，中華全國集郵聯合會聯合有關單位進行了充分的征集，今年3月在中國人民大學家書博物館進行了首次全國選拔展，經過嚴格的評選，最終確定了進軍武漢的100框家書郵集。



（來源：新華網）