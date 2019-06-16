美若收緊庇護政策　中美洲移民寧留墨也不返家

中評社香港6月16日電／北漂美國、在墨西哥南部庇護辦公室排隊等待申請相關文件的中美洲移民說，如果美國總統特朗普進一步限制移民的話，他們可能放棄前往美國的計劃，留在墨西哥。



路透社報道，特朗普揚言，若墨西哥政府未遏止湧向美國的移民潮，將對墨國產品祭出關稅後，墨西哥正在加強與瓜地馬拉接壤的南部邊界安全，作為與華府的部分協議。



為此，墨西哥承諾在邊界沿線部署6000名國家衛隊成員。在許多移民造訪的邊境城市塔帕珠拉，路透社記者今天並未看到部署安全人員的證據。



中央社援引報道，在美國施壓下，墨西哥同意擴大一月上路的計劃，強迫移民在墨西哥等待申請美國庇護的結果。美國13日開始加快遣返庇護申請者至墨西哥的速度。



除此之外，若墨西哥未能在7月中前減緩移民潮，就有可能成為“安全第3國”，即進入墨國領土的移民必須在墨西哥而非美國申請庇護。



在墨西哥南部的奇亞帕斯州，不堪負荷的墨西哥協助難民委員會（COMAR）塔帕珠拉辦公室出現申請庇護人數暴增的情形。這類辦公室全國只有3間。



在辦公室外排隊等待的民眾表示，如果剩下的唯一選擇是回到充斥暴力的中美洲，他們會把握留在墨西哥的機會。



數以千計家庭過去幾年逃離貧窮及犯罪猖獗的宏都拉斯、薩爾瓦多及瓜地馬拉，穿越墨西哥前往美國。



昨天中午在烈日下與伴侶荷塞一起排隊等待的34歲男子達哥貝特說：“如果我們別無選擇，沒有錯，我們可能留在墨西哥，因為我們真的無法回到宏都拉斯。” 達哥貝特說，他在宏都拉斯工作的企業被犯罪幫派接管後，他飽受威脅。他向墨西哥協助難民委員會申請能讓他前往美國邊界的人道護照。



達哥貝特及荷塞希望到美國後可以結婚，兩人拒絕提供自己的姓氏，說迫使他們離開宏都拉斯的幫派擁有國際影響力。



一名墨國外交部官員表示，為阻止移民潮，安全部隊今天在東部韋拉克魯斯州兩處地點拘留數以百計搭乘卡車的移民，顯示當局加強遏止移民潮的行動。