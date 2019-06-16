中評社北京6月16日電／貴州省台江縣塘龍寨製作的銀飾，一路“吸粉”，遠銷東南亞、巴西、阿根廷……



“銀匠村”，年輕工匠又回來了



“看到那麼多外國人喜歡我們的民族傳統銀飾，我心裡既高興也忐忑，培養年輕工匠必須加緊了。”從南美參加完中國貴州非遺文化巴西推介會的貴州省“苗族銀飾鍛造技藝傳承人”吳水根興奮之餘難掩憂慮。



高峰時一年加工七八千斤



貴州省台江縣施洞鎮塘龍寨的一天，是從叮叮當當的敲打聲中開始的。這裡是貴州著名的“銀匠村”。上個世紀80年代，塘龍寨只有8戶銀匠，後來高峰期全寨65戶人家，有52戶加工銀飾，整個寨子一年加工銀子達七八千斤。



昏暗的工作室裡，吳水根將一個裝有銀塊的“銀窩”放在炭爐上，隨著風箱拉動，銀塊在高溫下熔化成銀水，他將滾燙的銀水倒入一個條狀的金屬，銀塊迅速變身為銀條。趁著銀條的餘溫，他將銀條捶打成薄片，放入兩個凹凸對應的模具中僅僅一壓，銀片上的蝴蝶花紋便生動地印刻上去。



1983年，吳水根初中畢業後無所事事，做銀匠的父親對他說：“你就跟著我打銀子吧！”經過十多年鍛煉，這個苗族青年成長為十裡八鄉數一數二的銀匠。



如今，塘龍寨銀匠製作的銀飾成了遊客最鐘愛的工藝品。很多銀匠的作品不僅被推廣到全國各地，還漂洋過海遠銷到東南亞、日本、美國等地，把苗寨文化傳播到世界各地。



從巴西到阿根廷，吳水根的銀飾作品一路“吸粉”。“很多外國人甚至想把我的展品買走，他們還紛紛留下我的聯繫方式，帶了兩盒名片都不夠發。”他對《工人日報》記者說。