肩負任務？鄧家基：沒有啦！就是五個互相

台北市副市長鄧家基出席海峽論壇，左為台北市議員王鴻薇。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月16日電（記者 黃文杰）台北市副市長鄧家基上午出席第十一屆海峽論壇大會開幕，會前也跟中國國民黨副主席兼秘書長曾永權等人，一起見到中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋，鄧家基接受中評社訪問表示，台北市政府對於任何交流都是正面的看待，任何交流都是表達友誼與友善，不會因為不同的場合，而有所不同態度。



陸委會多方阻擾台灣民眾不論個人或團體出席海峽論壇，台灣部分縣市政府紛紛取消行程，剩下金門、馬祖、澎湖等離島由縣長親自出席，六都部分最後只有台北市政府派出副市長鄧家基代表出席。鄧也是第三度來廈門參加海峽論壇，只出席大會論壇開幕，沒有出席分論壇。



鄧家基在海峽論壇大會開幕空檔，接受中評社訪問。



他說，台北市政府對於任何交流都是正面看待，任何交流都是表達友誼與友善，不會因為場合的不同，而有所不同態度，這是必要。



被問到，連續三年都來海峽論壇，有沒有感受今年壓力特別大嗎？今年有不一樣的氛圍嗎？



“並沒有（壓力特別大）”鄧家基告訴中評社，地方層級也不涉及任何政治議題，在從台灣出發之前受訪也提到，遵守國家的規定。捍衛國家的尊嚴，何況這是一個民間交流的性質，沒有這個問題，就是交朋友，表達善意。



鄧家基引述台北市長柯文哲的“五個互相”，表示不會錯的，到最後如果大家能夠彼此的認識，瞭解尊重與合作，甚至取得諒解，對整個交流的意義會不斷的提昇。



據指出，台北市政府六月派副市長出席福建廈門的海峽論壇，緊接是在上海舉行的上海台北雙城論壇，外界關注柯文哲上海是否能成行？柯市府參加海峽論壇，外界預料有利柯P上海行。



中評社問，此行有肩負什麼任務嗎？



鄧家基笑說，自己是“小咖”，沒有任何任務與使命，就是來交朋友，落實柯P的互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解這“五個互相”。