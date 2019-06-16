全國消防救援隊伍全力抗洪搶險　疏散營救16232人

中評社北京6月16日電／據應急管理部消息，5月26日以來，我國南方大部地區遭受強降雨，多地出現特大暴雨，引發山洪、泥石流、城市內澇等嚴重災害。應急管理部部署各級消防救援隊伍全力投入抗洪搶險救援，全力營救疏散被困群眾。



計5月26日0時至6月12日24時，全國消防救援隊伍共參加抗洪搶險救援800餘次，出動指戰員8100餘人次，出動舟艇970餘艘次，疏散營救被困群眾16232人，搶救財產10.14億元，保護財產10.3億元。



目前，全國消防救援隊伍已組建水域救援專業隊285支、隊員7462人，配備水域救援專用救生衣10萬件，大流量遠程供水系統240套，大流量排水泵84具，大型工程設備500多台，消防船45艘，衝鋒舟2169艘，橡皮艇3207艘，隨時出動參與抗洪搶險。



各級消防救援隊伍密切關注雨情、汛情、災情，主動與氣象、水利、地質等部門聯繫，建立研判會商機制；著眼搶大險、救大災，建強專業精幹力量，配齊救援裝備器材，深入開展專業訓練，不斷強化指戰員水面搜索、繩索救助、急流救援、水下打撈等救援技能，著力提升攻堅打贏能力。廣東、上海等消防救援總隊修訂了洪澇災害事故搶險救援應急預案；安徽消防救援總隊梳理近三年洪澇災害救援行動經驗，有針對性制定應對措施；雲南、西藏、四川等消防救援總隊整合抗洪搶險編隊，開展水上救援技術專項訓練；遼寧、吉林、廣東等消防救援總隊配備3萬餘件套救援器材裝備，全面做好準備工作；廣西建立消防救援省級防汛抗洪機動隊7支，人數374人，市縣級防汛抗洪機動隊14支，人數2033人；貴州消防救援總隊要求所屬隊伍，會同有關部門和力量，做到降雨峰值、多雨區域、次生災害類型、易發洪澇河流、地質災害高發區等“五個摸清”，打好有準備之仗、有把握之仗。



（來源：人民網）