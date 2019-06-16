習近平致信祝賀光明日報創刊70周年

中評社北京6月16日電／在光明日報創刊70周年之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發來賀信，代表黨中央表示熱烈的祝賀，向報社全體同志致以誠摯的問候。



習近平在賀信中指出，70年來，光明日報自覺堅持黨的領導，堅持與真理同行、與時代同步，團結、聯繫、引導、服務知識界，在政治建設、理論創新、道德引領、教育啟迪、文化傳播、科學普及等諸多領域，發揮了重要作用。



習近平希望光明日報深入學習貫徹新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，堅持正確政治方向，堅守思想文化大報的定位，堅持守正創新，構建全媒體傳播格局，在舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象上不斷作出努力，傳遞黨中央對廣大知識分子的殷切期待和熱情關懷，把廣大知識分子緊緊團結在黨中央周圍，不斷為實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大的貢獻。



16日上午，慶祝光明日報創刊70周年座談會在京舉行，中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明在會上宣讀習近平的賀信並講話。他說，要認真學習貫徹習近平總書記重要指示精神，牢記初心使命、勇於擔當作為，深入宣傳闡釋黨的創新理論，用心建設知識分子的精神家園，奏響團結奮進的時代強音，以內容建設和媒體融合的新優勢，把光明日報辦成底蘊深厚、特色鮮明、影響廣泛的思想文化大報。



會上，光明日報社負責人和專家學者代表、編輯記者代表、離退休老同志代表發言。



光明日報創刊於1949年6月16日，現為中共中央主管主辦、以知識分子為主要讀者對象的全國性思想文化大報，面向120多個國家和地區發行，發行量超過100萬份。



（來源：新華網）