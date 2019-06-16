說服曾馨瑩17日同台　郭台銘：盡力而為

中評社台北6月16日電／鴻海董事長郭台銘今天針對媒體報道明天夫人曾馨瑩將首度與他在競選場合同台表示，若老婆大人最後一刻決定不去，他也不知道，不能在此預告，但是他今天晚上會想辦法盡力而為。



據中央社報道，郭台銘、國民黨主席吳敦義、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中今天先後出席由陸軍官校校友總會在台北國軍英雄館舉辦的陸軍官校95週年校慶大會。郭台銘約在下午12時抵達會場，逐桌敬酒打招呼，直到下午2時30分大會結束才離開。不少支持郭台銘的民眾也聚集在英雄館的大廳，高呼“郭台銘當選”、“郭總統好”等口號。



針對媒體報道，郭台銘夫人曾馨瑩明天將全程陪同郭台銘在南投的行程，首度在競選場合與郭台銘同台亮相。郭台銘會後受訪時說，“老婆大人的事情，我可能不能控制，若是最後一刻決定不去，我也不知道，不能在此預告”。對於如何說服曾馨瑩，他說，“今天晚上我會想辦法盡力”。



由於高雄市長韓國瑜今天也以校友及地方首長的身分，在高雄參加陸軍軍官學校舉辦的黃埔建校95週年校慶，媒體詢問郭台銘，今天前來參加校慶大會，是否有要跟韓國瑜較勁，爭取軍系支持。



郭台銘受訪表示，“這個活動我安排很久，不是現在才安排，我跟韓國瑜本來就是我在台北、他在高雄，大家都雙贏不是很好嗎？”他跟韓國瑜一直都是合作，他再三強調，要讓民眾感覺到國民黨是團結且有希望贏得選舉，若不能團結合作，把“中華民國”贏回來，難道要再讓蔡政府爛下去。



郭台銘說，今天是黃埔建軍95週年的重要日子，若是沒有這些前輩當年用生命捍衛“中華民國”，就沒有現在台灣的繁榮安定，他自己也是預官22期，待過金門也挨過砲彈洗禮，他認識到保“國安”民的重要性，他對這群勞苦功高的將士致上最高的敬意。



針對韓國瑜昨天表示，台灣絕對不能實施一國兩制。郭台銘表示，北京要重視“中華民國”存在的事實，如果北京當局不重視“中華民國”存在的事實，沒有一中各表就沒有九二共識。對於在網路好感度超越韓國瑜，郭台銘指出，他會努力做事，也再三強調他跟韓國瑜要團結，國民黨才有機會贏得勝選。