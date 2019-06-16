王岐山出席第六屆中國—俄羅斯博覽會

中評社北京6月16日電／14日至15日，國家副主席王岐山在哈爾濱出席第六屆中國—俄羅斯博覽會和第二屆中俄地方合作論壇開幕式，並會見來華參加上述活動的俄羅斯副總理阿基莫夫。



王岐山在第二屆中俄地方合作論壇開幕式上發表主旨演講表示，值此中俄建交70周年、兩國元首共同宣布發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係之際，本次博覽會和論壇具有重要意義。兩國關係走過了70年不平凡的歷程，愈加成熟、穩定、堅韌，已成為互信程度最高、協作水平最高、戰略價值最高的一對大國關係。當前，中俄兩國都處於發展振興的關鍵時期，深化中俄地方合作空間更加廣闊、形勢更加迫切。我們要根據兩國元首重要共識，加強引領，釋放區域合作平台效能，積極推進共建“一帶一路”同歐亞經濟聯盟對接合作；要統籌謀劃，優化務實合作環境，提升貿易投資便利化水平，提高企業和民眾的獲得感；要項目優先，聚焦當前重點難點，在裝備製造、農林開發、園區建設、交通物流等領域實施一批有影響的重點合作項目；要持之以恒，深化人文交流，為兩國關係可持續發展、攜手構建人類命運共同體提供有力支撐，為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係增添新動力。



阿基莫夫在演講中表示，俄中地方合作已取得顯著成效，但依然潛力巨大。俄方願在兩國各類地方機制下繼續建設性地拓展新領域，與時俱進地取得新成果。



在會見阿基莫夫時，王岐山表示，中俄山水相連、交往密切、利益交融，面臨共同的機遇和挑戰，雙邊關係具有全球影響。在兩國最高領導人的引領下，中俄關係開啟了新時代。兩國人民友好基礎深厚，地方、企業和民間對擴大交往合作充滿熱情和期盼。雙方各部門、各地區和各界人士要不斷付出智慧和辛勞，深化經濟、人文、地方等全方位交流合作，把兩國元首的共識轉化為互利共贏的務實成果。



阿基莫夫表示，中俄關係步入新時代對兩國具有特殊意義。俄方願與中方一道，根據兩國元首確定的目標和方向，拓展經貿、農業、能源及新技術等領域多元化合作。



王岐山和阿基莫夫還共同出席了中俄博覽會俄羅斯館開館式並巡視展館。



（來源：新華社）