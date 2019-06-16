朱立倫桃園舉辦見面會　老戰友們現身力挺

中評社台北6月16日電／前新北市長朱立倫今天回到桃園舉辦見面會，吸引許多縣府時期的同僚、官員及議員們現身，以行動力挺老長官。朱立倫表示，大家都是藍軍的一分子，希望不要再分彼此。



據中央社報道，對於記者提問，依據最新民調顯示，民進黨大贏國民黨，朱立倫受訪表示，這是藍軍支持者最擔心的狀況，但朱立倫是穩定、整合的力量，所有支持朱立倫的都是支持藍軍的，也希望支持高雄市長韓國瑜及鴻海集團董事長郭台銘的也都支持藍軍，大家不要再分彼此而是團結在一起。



記者又問，對於韓國瑜下午到大溪頭寮謁陵前“總統”蔣經國，是否在爭取正統藍的支持。朱立倫則認為，不要分正統藍、淺藍、深藍，大家都是藍軍的一分子。



朱立倫說，韓市長若到慈湖頭寮，應該看看朱立倫擔任桃園縣長時推動的兩蔣文化園區，這個當時非常成功的文化園區跟觀光景點，在民進黨執政的這幾年給忽略，將來國民黨重新執政後，一定要把兩蔣文化園區重新振興，變成一個重要的文化觀光景點。



對於國民黨內初選，朱立倫指出，自己並不擔心，大家都彼此努力，不管是郭台銘、韓國瑜或是朱立倫，大家都會全力以赴，不過，朱立倫一定是最穩定的力量，最具整合藍軍的力量。



朱立倫表示，今天回到桃園市辦理見面會，沒有任何動員，只透過LINE，就有許多熟悉的老朋友、老同事、議會的朋友，還有親戚、老師、同學站出來共襄盛舉，是令人感動的時刻。



對於7月28日全代會後國民黨“總統”候選人正式出爐，有黨代表建議應以輔選工作為主，中常委選舉延後至“總統”大選後進行，朱立倫說，一切還在討論，最後還是尊重黨代表的決定。