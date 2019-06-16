昆曲《牡丹亭》在白俄羅斯巡演廣受歡迎

中評社北京6月16日電／作為今年在白俄羅斯舉辦的中國旅遊文化周的重要內容，北方昆曲劇院6月11日至15日在白俄羅斯舉辦昆曲《牡丹亭》巡演，受到當地各界好評與廣泛歡迎。



為了讓白俄羅斯民眾更多地了解中國昆曲這一古老戲種，劇院分別赴格羅德諾市和莫吉廖夫市舉辦專場演出，並在位於首都明斯克的白俄羅斯國立文化藝術大學和明斯克中國文化中心舉辦昆曲講座，展示昆曲這一被聯合國教科文組織列入“人類口述和非物質文化遺產”的藝術魅力。



11日晚，巡演在格羅德諾話劇院拉開帷幕。格羅德諾州文化局局長克里莫維奇在演出前致辭說，近年來格州同中國的文化交流日益頻繁，給人留下美好回憶，希望格州能與中國各省區開展更廣泛的文化交流活動。



為了便於當地民眾理解演出內容，巡演邀請方明斯克中國文化中心將《牡丹亭》的唱詞翻譯成俄語，在演員們表演時通過幻燈片將唱詞以中俄文雙語字幕的形式同步投射到舞台兩側的墻上。



觀眾薩耶維奇表示，演出現場播放的中俄雙語字幕、製作精美的節目單讓自己更好地理解中國戲曲《牡丹亭》的內容和藝術美學，希望今後有更多的中國藝術團來白俄羅斯演出交流。



在莫吉廖夫巡演時，莫吉廖夫州話劇院院長諾維科夫表示，莫吉廖夫州話劇院不久前加入了由中國文化部發起的絲綢之路國際劇院聯盟，未來願在聯盟框架下，與中國劇院機構和藝術家開展更為廣泛的合作與交流。



14日和15日，藝術團分別在白俄羅斯國立文化藝術大學和明斯克中國文化中心舉辦昆曲講座，北方昆曲劇院副院長曹穎向觀眾介紹了昆曲藝術的歷史和特點、中國明代戲劇家湯顯祖生平及其代表作《牡丹亭》，劇院演員現場展示“游園”“驚夢”等選段，並邀請現場觀眾身著戲服、學習昆曲表演基本動作等。