曾永權：中國國民黨堅持九二共識、反對台獨

中國國民黨副主席兼秘書長曾永權致辭（中評社 徐夢溪攝） 中評社廈門6月17日電（記者 海涵 徐夢溪）中國國民黨副主席兼秘書長曾永權16日上午參加第十一屆海峽論壇大會，並發表開幕致詞。他在發言中表示，兩岸人民同屬中華民族，不僅同根同源，而且同文同種。在此種血濃於水的淵源上，對於彼此互異的觀點與意見，應該體諒與包容，儘量求同存異，分享彼此發展的經驗與成果，唯有擴大交流、積極對話，才能共同增進兩岸人民的福祉。中國國民黨堅持“九二共識”、反對“台獨”，在這樣的基礎上，推動兩岸交流、維護台海和平。



曾永權回顧說，在兩岸交流的歷程當中，出現過三次非常重要的里程碑，分別是2005年的連胡會、2008年的吳胡會，以及2015年的馬習會，這三場重要的領導人會面，對兩岸交流作出了巨大的貢獻。“而作為一個長期推動兩岸交流老兵的我，很開心的向大家報告，這三場歷史性會面，我都有幸參與，因此，稍微驕傲一點的說，本人也曾經對於兩岸交流有過一些小小的貢獻。”



曾永權指出，海峽論壇是兩岸民間交流的重要推手，重要性毋庸置疑。“八年前我就率團參加過第三屆海峽論壇，暌違八年之後，很開心能有機會再度率團參與第十一屆海峽論壇，但欣喜之餘，也不免感到有些許遺憾。”



他說，欣喜的是，這幾年雖然兩岸情勢有些波折與動盪，但海峽論壇絲毫沒有受到影響，不但規模日益升級，也對兩岸民間交流產生許多正面助益，成為一年一度兩岸民間往來的最大盛事。但遺憾的是，八年前兩岸人民興奮迎接大交流、大發展、大合作的時代，但時至今日，卻因為政治因素與人為阻隔，不但官方互動幾近為零，民間往來也受到嚴重妨礙，甚至連國共論壇都因此而被迫中斷，造成兩岸交流的重大損失，也傷害兩岸人民的交流權益，不能不令人感到唏噓。



曾永權表示，雖然最近三年，因為人為阻礙，讓兩岸關係停滯不前，甚至大幅倒退，不僅兩岸航班減少，陸生、陸客來台人數也大幅滑落，兩岸交流明顯受到嚴重影響。但所幸去年的九合一選舉，台灣人民已經用選票充分表達出“支持兩岸關係和平穩定發展”、“反對意識形態阻礙交流”的意志。因此，如果執政者利用政治算計，持續污蔑“九二共識”，惡意挑動兩岸人民的敏感神經，阻礙兩岸之間的交流，則必然會在接下來的選舉中，繼續被選民用選票唾棄。

