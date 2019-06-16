日語翻譯專業建設2019高端論壇在京舉辦

北京第二外國語學院院長計金標講話（來源：新華網） 中評社北京6月16日電／由北京第二外國語學院主辦，北京第二外國語學院日語學院承辦的“日語翻譯專業建設2019高端論壇暨高校日語MTI教育論壇儀式”於6月14日在京順利舉辦。



北京第二外國語學院黨委副書記、校長計金標，中國翻譯協會常務副會長兼秘書長王剛毅，全國翻譯專業學位研究生教育指導委員會副主任委員仲偉合出席論壇，並為論壇揭牌。



計金標校長在開幕致辭中介紹到，從2008年首批翻譯碩士研究生入學至今，全國已經有253所高校設立了翻譯碩士專業（MTI）學位，我國的翻譯碩士專業學位建設迎來了發展的黃金時期。



計校長表示，作為主辦方，希望通過搭建此翻譯學科建設和交流的平台，培養適應全球經濟一體化，適應新時期國家經濟社會發展所需的高層次、應用型、專業性口筆譯人才。實現日語MTI高校間的溝通協作、資源共享、優勢互補、聯盟共長，促進日語翻譯專業學位研究生教育的健康、有序發展。



王剛毅副會長在致辭中回顧道，從70年代末開始貫穿整個80年代，中國社會上對學習日語的需要和熱情不亞於英語，而且這種熱情一直延續至今。這是一個值得研究的現象。全國目前約有500所高校開設了日語本科的專業，近60所高校開設了日語碩士專業，在校本科生和碩士生達到20餘萬人。



在談到對此次高校日語MTI教育論壇的期望時，他表示論壇要為全國的日語MTI院校搭建了一個相互學習、相互交流、整合資源、凝聚力量、協同發展的平台，為在新時代培養更優秀的日語翻譯人才，為進一步促進我國和世界其他文明的交往和互鑒做出貢獻。



仲偉合委員表示，高校日語MTI教育論壇的舉辦，為所有日語的同行搭建了一個人才培養模式探索的重要平台。我們需要共同探討人才培養的創新、課程體系的完善、師資隊伍的建設，並共同克服翻譯專業人才培養過程中遇到的難題。



嘉賓開幕致辭後，仲偉合委員和北京第二外國語學院特聘教授、日本思想史研究專家孫歌分別做了主旨報告。