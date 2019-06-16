京台兩地高山族同胞在京舉行“豐收節”活動

活動現場的歡樂合影（图片来源：你好台湾网） 現場重現台灣豐收祭點火儀式（图片来源：你好台湾网） 中評社北京6月16日電／北京市台聯主辦的“心手相連 緣豐收節”京台兩地高山族同胞聯誼活動在台灣會館舉行。北京市政協副主席、台盟北京市委主委陳軍（高山族），市台聯黨組書記王蘭棟，會長高峰，副會長王慧等領導與京台兩地高山族台胞歡聚一堂、共度佳節。



活動現場，來自台灣的少數民族鄉親通過“迎靈祭祖”、“祈福典禮”、“解說禮儀”、“家人會舞”等形式，營造出高山族同胞喜迎豐年、緬懷祖先、載歌載舞的節日氛圍。豐收節又稱為豐年祭，是台灣少數民族同胞的重要慶典，有著慎終追遠、傳承薪火的重要意涵。



“非常高興和京台兩地的族人、鄉親歡聚一堂，再一次手牽著手，唱起父輩們慶豐年的歌”，北京市政協副主席陳軍表示，“特別是讓年輕的第三代在京高山族台胞，能夠感受和傳承本民族的文化，這是非常有意義的。”



北京市台聯會長高峰分析了此次活動的兩點意義，一方面讓在京的年輕一代高山族台胞繼承先人留下的寶貴精神財富，促進兩岸民眾心靈契合；另一方面則通過這種形式的參訪交流，讓島內同胞感受大陸改革開放取得的偉大成就和發生的巨大變化。



此次交流活動的台灣團長陳明建先生表示，“今天帶來原汁原味的民族儀式，希望能夠讓這些少數民族的傳統能夠得到繼承和發揚。台灣高山族是中華民族大家庭不可或缺的一部分，今天在現場深切感受到了兩岸一家人的溫情。”



據悉，此次活動是北京市台聯創辦的 “兩岸族韻喜福匯 “品牌項目的重要部分之一。“兩岸族韻喜福匯“，是以傳承兩岸少數民族傳統文化為載體，融合兩岸少數民族歌舞詩樂的魅力，不斷增進兩岸民族相互了解，凝心聚力。兩岸族韻喜福匯系列活動已連續舉辦8年，被國台辦列為對台交流重點項目。



（新聞來源：你好台灣網）