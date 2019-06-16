京台兩地少數民族同胞在京舉行“豐收節”活動

活動現場的歡樂合影（图片来源：你好台湾网） 現場重現台灣豐收祭點火儀式（图片来源：你好台湾网） 中評社北京6月16日電／6月15日上午，北京市台聯主辦的“心手相連·緣聚豐收節”京台兩地少數民族台胞聯誼活動在台灣會館舉行。北京市政協副主席、台盟北京市委主委陳軍（高山族），市台聯黨組書記王蘭棟，會長高峰，副會長王慧、陳偉、莊文靜，市民族聯誼會秘書長張學斌等領導與京台兩地高山族台胞歡聚一堂、共度佳節。

活動中，來自台灣的少數民族鄉親通過“迎靈祭祖”、“祈福典禮”、“解說禮儀”、“家人會舞”等形式，營造出兩岸少數民族台胞喜迎豐年、緬懷祖先、載歌載舞的節日氛圍。



陳軍副主席在致辭中表示，非常高興和京台兩地的族人、鄉親歡聚一堂，再一次手牽著手，唱起父輩們慶豐年的歌，特別是能讓年輕的第三代在京少數民族台胞感受和傳承本民族的文化，這是非常有意義的。希望兩岸少數民族鄉親通過交流互動，進一步凝聚共識，增強文化自信和民族自信，為民族文化的生生不息，為實現中華民族偉大複興的中國夢攜手奮進、砥礪前行。



北京市台聯會長高峰指出，今年我們將迎來共和國成立70華誕，市台聯邀請台灣少數民族鄉親來京開展交流活動，一方面進行豐收節傳統文化的展示，讓在京的年輕一代高山族台胞繼承先人留下的寶貴精神財富，促進兩岸民衆心靈契合；另一方面通過參訪交流，讓島內同胞感受大陸改革開放取得的偉大成就和發生的巨大變化。習近平總書記在紀念《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會上的講話中指出，“兩岸同胞都是中國人，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，是任何人任何勢力都無法改變的！”就讓我們手牽起手、心連著心，把各族人民的智慧和力量最大限度凝聚起來，同心同德為實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現中華民族偉大複興的中國夢而不懈奮鬥。



據了解，豐收節又稱為豐年祭，是台灣少數民族的重要慶典——在每年農作物收獲的時節裡，大家通過祭祀、歌舞等歡慶形式，贊揚祖先的英雄業績、歌頌豐收的年景、贊美家鄉，有著慎終追遠、傳承薪火的重要意涵。2012年以來，北京市台聯創辦了“兩岸族韵喜福匯——民族風·兩岸情”品牌項目，就是以共同傳承兩岸少數民族傳統文化為載體，深度融合兩岸少數民族在歌舞詩樂方面的藝術魅力，不斷增進相互了解與共識，凝心聚力。時至今日，兩岸族韵喜福匯系列活動已連續舉辦8年，被國台辦列為對台交流重點項目，自2014年起連續成功落地島內，足跡遍及台北、新北、新竹、台中、台南、屏東、台東、花蓮、南投等地，受到了兩岸各界的廣泛好評與一致贊譽。（北京市台聯供稿）