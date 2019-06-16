黃智賢：一國兩制是大陸對台灣最大尊重體貼

台灣政論節目主持人黃智賢，成為海峽論壇大會，唯一直接挑明談“一國兩制”，也贏得最多掌聲。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月16日電（記者 黃文杰）台灣政論節目主持人黃智賢16日在海峽論壇大會開幕受邀演講，大談“一國兩制”，直言大陸提出一國兩制，是對台灣“最大的尊重與體貼”。她也認為，中共總書記習近平提出“習五條”是最珍貴具有恢宏氣度的“一錘定音”，把未來國家統一、民族復興的詳盡路徑圖都畫出來。



海峽論壇6月15日至21日舉行，今年以“擴大民間交流、深化融合發展”為主題，重頭戲就是大會論壇開幕，上午在廈門國際會議中心海峽廳登場。



活動安排中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋、中國國民黨副主席兼秘書長曾永權致詞之外，也邀請不同領域代表，分享兩岸交流經驗與看法。



在中天電視主持節目的黃智賢是最後壓軸上台，一開場就是“我是中國的台灣人，我們要和平，我們要一國兩制”，馬上贏得全場掌聲。



對於大陸領導人習近平在今年元月《告台灣同胞書》40週年紀念會談話，提出五點主張，也就是俗稱“習五條”，黃智賢說，這是最珍貴具有恢宏氣度的“一錘定音”，把未來國家統一、民族復興的詳盡路徑圖都畫出來。



她說，兩岸分隔70年仍未統一，這是中華民族最大的痛，不要讓悲劇繼續下去，大陸、台灣聯合起來才有未來。



黃智賢痛批，台灣不分黨派主張“維持現狀”是一步步走向邊緣化，但大陸此刻卻是大步向前、一日千里。



她強調，兩岸統一是必然，“我們14億中國人絕不會讓“台獨”有任何一絲的可能”。



對於台灣民眾對一國兩制的疑慮與反彈，黃智賢稱，大陸提出一國兩制，是“對台灣最大的尊重與體貼”，對台灣只會加分不會減少。



會場上，黃智賢提到，1997年港澳回歸中國後，其民主、經濟、國際地位大幅躍進，遠遠超過殖民地時代，這就是事實。但台灣根本不明白，台媒整天妖魔化，她強調，“一國兩制是人類有史以來最獨特的設計，對台灣最大的善意”。