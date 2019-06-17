十一屆海峽論壇大會啟幕　兩岸青年歌舞助興

廈門中學生合唱團帶來阿卡貝拉《魚戲蓮葉間》（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月17日電（記者 海涵 徐夢溪）16日上午，第十一屆海峽論壇大會開幕前，兩岸青年齊心協力，獻上了四個精彩絕倫的舞蹈為大會的舉行暖場助興。



“江南可采蓮，蓮葉何田田，魚戲蓮葉間。魚戲蓮葉東，魚戲蓮葉西，魚戲蓮葉南，魚戲蓮葉北。”伴隨著優美的吟唱，第一個節目阿卡貝拉《魚戲蓮葉間》登場。來自廈門六中合唱團的學生們用無伴奏合唱的方式，為大家帶來了一場視聽盛宴。歌聲婉轉，畫面清麗，令人陶醉。



第二個節目由台灣著名音樂人陳彼得帶來。陳彼得的作品《阿里巴巴》、《遲到》、《一剪梅》、《一條路》等是兩岸無數人青春歲月的美好回憶。陳彼得已經將上千首古詩詞譜曲演唱，音樂是他最好的尋根方式。在陳彼得看來，國家之魂，文之以化，文以鑄之。兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。共同傳承中華優秀傳統文化，實現兩岸同胞心靈契合。在大會現場，陳彼得為大家帶來了古詩詞改編的歌曲《青玉案·元夕》。



不同於前兩個節目的古典別致，第三個節目充滿著青春、激情和活力。台灣世新大學啦啦隊和廈門理工學院健美操高水平運動隊聯袂帶來了啦啦操《我們都是追夢人》。兩岸青年攜手表演的節目既精彩，又動人。正如主持人所言，中國夢是兩岸同胞共同的夢。兩岸青年追夢人攜手同心，共圓中國夢。海峽論壇致力於服務基層民眾和青年群體，為台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢提供更多機會、更大舞台。



最後的節目是歌舞表演《海之夢》，劉濤和呂韵兩位歌者用動人的歌聲唱出了兩岸同胞之間的濃濃情意。



