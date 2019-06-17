第六屆海峽兩岸青少年新媒體高峰論壇開幕

開幕式現場（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月17日電（記者 海涵 徐夢溪）6月16日下午，以“我和你 在一起”為主題的第十一屆海峽論壇﹒第六屆海峽兩岸青少年新媒體高峰論壇在廈門開幕。



出席論壇開幕式的大陸嘉賓有中華全國台灣同胞聯誼會會長黃志賢、中共中央統戰部副部長譚天星、國務院台灣事務辦公室副主任龍明彪、中共福建省委統戰部部長邢善萍等；台灣嘉賓有台灣民意代表廖國棟、“人民最大黨”黨主席許榮淑、台北市民意代表王鴻薇等。來自海峽兩岸的500多名行業精英、青年朋友歡聚一堂。



自2014年起，海峽兩岸青少年新媒體論壇已經連續成功舉辦五屆，成為海峽論壇系列活動中兩岸青少年主題的重要品牌項目，獲得兩岸同胞尤其是廣大青少年的充分肯定。本屆論壇秉承“新媒體·新青年·新應用·新發展”的主旨精神，創新論壇形式，豐富交流內涵，充分展示兩岸新媒體的發展成果及新科技應用，讓兩岸青少年共享新媒體發展機遇，讓台胞青年共享大陸發展機遇。



本屆論壇廣泛應用新技術新手段，吸引兩岸青少年體驗參與。論壇開幕式上，在科技感十足的燈光特效帶動下，80台機器人隨著激情昂揚的青年曲目一齊舞動，開場迎接嘉賓。現場通過展示AI合成主播、VR／AR等技術，設置機器人互動專區等，讓與會人員尤其是台灣青少年，深植科技強國、信息強國的理念，共同見證祖國70年發展成就。



論壇特別邀請到兩岸新聞媒體界大咖親臨現場，與兩岸青少年面對面交流。新浪微博副總編輯汪抒，台灣東森新聞雲副董事長馬詠睿，新華網融媒體產品創新中心總監馬軼群，台灣聯合報系大陸事務處總經理方桃忠，上海東方報業有限公司總裁、澎湃新聞總編輯劉永鋼，杭州凡聞科技董事長王鳴等人，分別就《微言博觀》、《網絡影音時代的機會》、《新華媒體創意工場創新實踐》、《聯合報集團新媒體的發展與前瞻》、《新時代 新媒體 新溝通》、《大數據＋雲服務 創新全媒體融合發展》等議題進行主旨發言，展示了兩岸新媒體的發展歷程、應用成果和趨勢前瞻。



論壇還積極推動“31條措施”的落實，啟動了台灣青年實習崗位招聘活動。亞馬遜集團控股有限公司（澳大利亞）、閩南師範大學以及福建省德化龍民陶瓷研究所等，將為台灣青年提供百餘個實習崗位。



作為本屆論壇的一個重要部分，兩岸“未來媒體人”新媒體作品大賽歷經作品征集、初選、網絡投票和專家評選等過程，共收到來自兩岸的近百部投稿作品，最終有10部作品獲獎。除此之外，還有1部作品獲得網絡人氣獎。論壇開幕式上，主辦方請來11位特邀媒體嘉賓為獲獎者頒獎。



論壇開幕式上，2019海峽論壇·海峽兩岸電子競技邀請賽正式啟動。邀請賽由福建省廣播影視集團聯合台灣旺旺中時媒體集團共同運作，首次引入台灣電子競技行業頭部資源ESRONE品牌，將於2019年6月至12月舉辦，致力於打造兩岸青年電競交流渠道及華人電競第一品牌。



論壇開幕式後，主辦方還舉辦了“民族風”文藝演出。演出注入了台灣少數民族元素，胡德夫、楊品驊等台灣少數民族藝術家蒞臨演出，帶來別樣的文化饗宴。



6月17日上午，本屆論壇還將舉辦“未來影像·海峽情緣——兩岸短視頻主題峰會”和“同傳承·共文創——兩岸青年創新創業主題峰會”兩個分論壇，吸引兩岸文化創意產業青年參與，為兩岸青年交流互動、創新創業搭建平台。



論壇期間，主辦方安排了與會嘉賓赴廈門曾厝垵、漳平台創園、台品櫻花茶園、泉州閩台緣博物館等地參訪。



本屆論壇由中華海外聯誼會、國務院台灣事務辦公室新聞局、國家廣播電視總局港澳台辦公室指導，中華全國台灣同胞聯誼會、中華全國青年聯合會、中共福建省委宣傳部、中國網絡社會組織聯合會、福建省台灣同胞聯誼會、廈門海滄台商投資區管委會、廈門市台灣同胞聯誼會、中國青年報主辦，全國台聯兩岸文化藝術交流中心、中華文化促進會傳媒中心、中國青年網、台灣愛音斯坦文化傳播股份有限公司、台灣新聞研究促進協會、中國台灣網、海峽衛視、廈門市海滄區台港澳工作辦公室承辦，亞馬遜集團控股有限公司（澳大利亞）、閩南師範大學、台聲雜誌社、華藝出版社、同源國際旅行社協辦。



