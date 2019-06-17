游梓翔看綠軍勝利方程式　從三足鼎立找機會

台灣世新大學副校長、口語傳播學系教授游梓翔。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北6月17日電（記者 倪鴻祥）2020大選局勢詭譎，藍營初選情況競爭激烈。台灣世新大學副校長、口語傳播學系教授游梓翔接受中評社訪問時表示，國民黨 內“韓粉”與 “郭粉”不斷互相攻擊，初選後落敗的一方如果分裂，很可能會讓無黨籍台北市長柯文哲收割。藍營最該擔心的是綠軍勝利方程式，也就是2020大選藍、柯各得票33％，民進黨蔡英文只要多1％即34％就贏了。



游梓翔1967年生，美國丹佛大學口語傳播博士，曾任2004台北市新聞處長兼發言人，2004連宋競選總部發言人、2016洪秀柱競選辦公室發言人，世新傳播研究所所長、新聞傳播學院院長、專長組織溝通、辯論演講。現任世新副校長兼傳口傳系播教授。



民進黨確定由蔡英文爭取2020連任，國民黨仍在進行初選。游梓翔表示，國民黨現在號稱5個選人參選，最後愈來愈有可能只剩下高雄市長韓國瑜與鴻海董事長郭台銘2人拚高下，雖然2人有所節制，沒有看到直接攻擊，但2邊支持者“韓粉”與“郭粉”互相攻擊卻很厲害，就連媒體人也出現有這種現象。



他指出，藍營理性的選民都知道初選後都要團結，所以黨內初選不攻擊對手是合理的要求，但現在雙方很多“粉絲”都“殺紅眼”了，面對不算嚴重的批評抱以嚴重反擊，兩邊不斷加碼反制的結果，很可能導致初選後雙方不不下拉臉“和好”，不願支持勝選的一方，如此將形成黨內分裂。



對於2020大選趨勢，游梓翔分析，現在最潛在的危險就是無黨籍台北市長柯文哲，柯的選票必須從藍綠、中間等各陣營取得，柯的戰略很可能就在等著國民黨裡失落的另一半，因為柯出身綠營，綠營比較能容忍，而柯又站在中間陣營，所以只要訴求一些藍營不會刺耳、甚至順耳的話，藍營初選後一旦無法盡釋前嫌，失落的一群就有可能倒向柯陣營。



他向中評社進一步分析，藍營要擔心在“三足鼎立”的情況下，非綠的一方剛好除以二，也就是2020大選藍、柯各拿33％，民進黨蔡英文只要多1％即34％就贏了，所以從現實的角度，綠營一定巴不得藍營剛好分裂成一半，柯文哲也希望接收藍營失落的一群。

