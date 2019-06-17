中評現場：2019海峽科技專家論壇開幕

2019海峽科技專家論壇主會場開幕式暨簽約儀式於16日下午在廈門舉行（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月17日電（記者 海涵 徐夢溪）16日下午，第十一屆海峽論壇·2019海峽科技專家論壇主會場開幕式暨簽約儀式在廈門北海灣惠龍萬達嘉華酒店舉行。中國科協領導、福建省領導出席開幕式並見證簽約，中國工程院院士黃其勵、台灣清華大學原副校長劉容生分別作題為《海峽兩岸能源互通及合作》和《共創文化、科藝、生態城鎮的探討》的主旨報告，兩岸500位嘉賓和專家學者、企業家代表參會。



2019海峽科技專家論壇是第十一屆海峽論壇“經濟交流”版塊的重要活動，由中國科學技術協會主辦，福建省科學技術協會承辦，兩岸105家單位和社團共同協辦。本屆論壇以“兩岸新時代 科技新融合”為主題，設2019海峽科技專家論壇主會場和2019海峽兩岸管理論壇、海峽兩岸能源互聯網技術論壇、海峽兩岸暨港澳護理論壇等18個分會場，分別於6月8日至24日在福州、廈門、泉州、漳州、平潭等地舉辦。



本屆論壇聚焦高質量發展和兩岸融合發展，突出“第一家園”建設，圍繞“新四通”與新福建融合發展、兩岸科技社團融合發展、科技與產業融合發展、城市與鄉村融合發展、自然與社會融合發展和食品與健康融合發展等議題進行廣泛而深入的研討，並提出若干富有兩岸智慧的政策建議。屆時，主會場和18個分會場將有海峽兩岸科技專家、企業家代表2500多人參加活動，其中台灣代表超過900位；有32個兩岸學術交流和科技合作項目進行簽約，是一屆規模大、層次高、亮點多的兩岸民間科技交流盛會。



據了解，此次活動特色有六大特色：其一，突出“新四通”與新福建融合發展。習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上指出，要深化兩岸融合發展，兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。本屆論壇特開設海峽兩岸能源互聯網技術論壇、海峽兩岸“交通·氣象與安全”研討會、海峽兩岸信息通信研討會等分會場，透過兩岸科技社團，圍繞“新四通”和新福建建設，積極探索海峽兩岸能源、交通與氣象、通信等領域融合發展新路，促進兩岸人才、技術、資源等互聯互通和深度融合。

