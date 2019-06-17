海論台灣人才登陸論壇 劉結一出席

國台辦主任劉結一，福建省省委常委周聯清，福建省省政府副省長楊賢金，台灣新黨主席郁慕明，台灣致公黨主席陳伯光等來到活動現場，出席啟動儀式（中評社 徐夢溪攝） 中評社廈門6月17日電（記者 徐夢溪 海涵）台灣人才登陸第一家園論壇暨閩台人才融合發展成果展於6月16日下午在廈門國際會議中心酒店舉辦。國台辦主任劉結一，福建省省委常委周聯清，福建省副省長楊賢金，台灣新黨主席郁慕明，台灣致公黨主席陳伯光等出席活動。



本活動列入第十一屆海峽論壇重大活動議程，是福建省首次在海峽論壇中嵌入舉辦的閩台人才交流合作活動，也是福建省有關部門和單位深入貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話、習近平總書記在參加十三屆全國人大二次會議福建代表團審議時的重要講話和省委十屆八次全會精神，積極探索海峽兩岸融合發展新路，發揮福建省對台獨特優勢，深化閩台人才項目技術交流合作，努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園的一項重要舉措。



楊賢金在活動致辭中強調，福建將以此活動為新起點，充分利用中央賦予福建的特殊政策和靈活措施，進一步完善台胞台企登陸第一家園的服務體系，推進國家31條和我省66條措施落地生根，推進基本公共服務均等化、普惠化、便捷化，切實把惠及台灣人才切身利益的好事辦好、實事辦實，讓廣大在閩台灣人才心安、家安、業安。用好用足新一輪改革開放契機和動能，深化優勢產業合作，繼續率先同台灣同胞分享改革發展機遇，率先推進經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源互通、行業標準共同，實現應通盡通、能通快通、處處相通。大力推進民間基層常來常往、走親走近，鼓勵台灣青年來閩就業創業，提供更多追夢舞台，築夢平台、圓夢空間，讓兩岸青年心手相牽，團結友愛，攜手打拼，共同築夢第一家園。



本次論壇活動征集簽約項目75個，涉及台灣人才引進、創業基地合作、醫療大數據平台建設、物聯網運營管理、現代農業、大健康產業、文化創意、環保、電子商務、智能製造、半導體等。現場將進行由各設區市上報的簽約項目及前期預對接的人才引進和項目意向簽約。範范鋒等4名在閩就業創業台灣人才作經驗分享，省政府發展研究中心副主任黃端作“福建省高質量發展與兩岸融合”專題演講，進一步宣傳推介福建惠台人才政策。



成果展分為8個板塊，集中展示黨的十八大以來我省對台人才項目技術交流合作、台灣人才來閩創業創新等方面先行先試的做法、經驗及其成果，擴大福建省對台人才交流先行先試的影響，吸引更多台灣人才來閩發展。



本場活動參會人數約800人，其中包括台灣高校、各行業機構代表和台灣專才225人，福建省內企業代表、簽約項目代表、在閩台灣人才代表等550多人。