中國格庫鐵路青海段完成鋪軌

中評社香港6月16日電／記者從中國鐵路青藏集團有限公司獲悉，6月16日10時18分，隨著最後一根軌枕鋪設完成，青海格爾木至新疆庫爾勒鐵路（格庫鐵路）青海段鋪軌任務圓滿完成，預計今年年底，格庫鐵路青海段將達到開通運營條件。



新華社報道，格庫鐵路起自青海省格爾木市，經新疆維吾爾自治區若羌縣、尉犁縣，到達庫爾勒市，全長約1213.7公里。其中，青海境內長度為505.6公里，新疆境內為708.1公里。建設標準為國鐵I級電氣化單線鐵路，設計時速為每小時120公里。



據了解，格庫鐵路青海段的鋪軌工程於2017年5月26日開始，歷時25個月。參建單位克服了高海拔、無人區、大風沙、低氣溫等諸多不利因素影響，不斷優化施工方案，在鋪軌過程中使用了自動化程度高、鋪設質量好、操作方式簡便的CPG500型鋪軌機，結合採用單枕連續作業、長鋼軌鋪設和軌枕布設同步進行等方式，提高施工作業效率。



“格庫鐵路建成後將完善我國西部鐵路網結構，開闢新疆中部至青海中部的軌道交通，是繼蘭新鐵路和哈額鐵路之後的新疆第三條出疆鐵路。”中國鐵路青藏集團有限公司格庫鐵路建設指揮部辦公室副主任劉建軍說，格庫鐵路建成後，庫爾勒到格爾木的時間，將由26個小時縮短至12個小時左右，對於進一步推動絲綢之路經濟帶和青海、新疆兩省區經濟社會發展，加強民族團結和鞏固國防安全等方面具有重要意義。