黃埔建校95周年校慶　韓國瑜列席觀禮

台“國防部長”顏德發16日主持黃埔建校95周年校慶，高雄市長韓國瑜應邀以校友身分列席觀禮，並一同觀賞空中分列式。(照:高雄市政府) 中評社高雄6月16日電／高雄市長韓國瑜16日應邀前往陸軍軍官學校出席“黃埔建校95周年校慶”，以校友身分列席觀禮。他說，22個縣市、六都首長中，只有他一位於陸軍官校畢業，因此對學校特別有感情；韓國瑜也感謝母校邀請，表示觀賞閱兵分列式等活動令他精神振奮。



黃埔建校95周年校慶典禮由“國防部長”嚴德發親蒞主持，與各界來賓及師長們共同參與校慶典禮、閱兵分列式、黃埔校史展、教學成果展及埔光美展等系列活動，見證官校學生“允文允武，德術兼備”的全能發展。蔡英文並未出席這項慶典。



校慶典禮首先進行空中分列式，由陸航OH－58D戰搜直升機、AH－1W攻擊直升機、AH－64E攻擊直升機、UH－60M通用直升機、海軍S－70C反潛直升機各三架，以及一架CH－47SD運輸直升機吊掛“黃埔九五，薪火相傳”慶祝標語，及空軍雷虎並由五架空軍雷虎小組AT－3教練機壓軸，先後通過司令台上空，向部長及貴賓致敬；地面分列式則由陸、海、空軍官校，與國防大學政戰、管理、理工等學院學生，以及ROTC大學儲備軍官團、陸軍機步第333旅等單位，編成13個閱兵連；藉空中、地面閱兵分列，展現“三軍一體、同根同源”意涵。



其中，校閱部隊之一的陸軍機步第333旅，前身為“黃埔軍校教導第一團第二營”，歷經東征、北伐、抗戰、戡亂等重要戰役，與黃埔軍校的歷史密不可分，參加盛典象徵薪火相傳的時代意義；而首次參與校閱的大學儲備軍官團，則是以南亞技術學院的ROTC學生為班底，“國防部”與該校在民國107年合作成立“國防部”南亞ROTC專業大學”，是台灣目前唯一的ROTC專業學府，此次參與盛會，充分展現“國防部”深化多元募兵政策的具體成果。



除了慶祝大會，陸軍官校也舉辦黃埔校史展、教學成果展及埔光美展等活動。