韓國瑜慈湖謁陵追思　願向蔣經國學習拚經濟

韓國瑜16日下午到桃園謁陵，追思蔣經國。（中評社） 中評社桃園6月16日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜16日下午4時赴桃園慈湖頭寮向蔣經國陵寢追思致敬。他表示，台灣人一直懷念蔣經國，明天是蔣的生日，他利用行程空檔來桃園大溪謁陵，希望向蔣經國多多學習，此行也算完成自己的心願。他特別強調，今天來並非是要來向蔣經國報告選“總統”，而是覺得蔣有很多地方可以學習。



韓國瑜今日謁陵，國民黨桃園“立委”吳志揚、陳學聖、呂玉玲等人陪同。



韓國瑜受訪以“包青天”加“胡雪巖”的綜合體形容蔣經國。韓認為，蔣除了操守好，執政清廉、有效率外，還會帶頭衝經濟，更與庶民在一起、傾聽民意。當時推動台灣十大建設，很多人都覺得是天方夜譚，但做了後真的讓台灣經濟脫胎換骨。



韓國瑜說，今天來並非是要來向蔣經國報告選“總統”，而是覺得有很多地方可以學習，回想這2、30年，台灣的政治、經濟和社會，很多人過得辛苦，所以2020年的領導者有責任跟義務，把台灣從經濟困難的泥淖中拉出，讓台灣安全，“中華民國”的國運強盛、人民過好日子。



韓國瑜指出，現在的自由經濟貿易區、國道6號也是一樣，但沒有不可能的事，只有意志力的問題，未來政府執政，要真的了解台灣建設，南北一定要雙拉升，再加上中部，不要因為不同政黨就否定，甚至有兩套標準，很多問題都可以克服。



韓國瑜謁陵吸引了300多名支持者一起到場，現場支持民眾一起為韓國瑜高唱生日快樂歌，並高喊“韓國瑜選總統”等口號，而韓國瑜也在參觀經國紀念館後搭上計程車離去。