王金平與朱立倫在玩啥？游梓翔看透

世新大學副校長、口語傳播學系教授游梓翔。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北6月17日電（記者 倪鴻祥）前“立法院長”、不分區“立委”王金平退出中國國民黨2020初選，卻持續經營基層，動向令人關切。台灣世新大學副校長、口語傳播學系教授游梓翔接受中評社訪問時表示，脫黨參選不但不會贏，還會被認為是“罪人”，只有愚蠢的人才會脫黨參選。王金平持續“操兵”是在維持影響力，證明黨內團結“缺王不可”。



1967年生的游梓翔是美國丹佛大學口語傳播博士，曾任2004台北市新聞處長兼發言人，2004連宋競選總部發言人、2016洪秀柱競選辦公室發言人，世新傳播研究所所長、新聞傳播學院院長、專長組織溝通、辯論演講。現任世新副校長兼傳口傳系播教授。



對藍軍政治生態有深入觀察的游梓翔表示，王金平現在當然不能“把話說死”說“不玩了” ，因為支持者、實力會從此解散，所以王持續“操兵”、強調愛黨、願當整合力量，其實是在維持影響力，證明黨內團“缺王不可”，這也是所有可能性裡面對王最有利的一種。



對於前主席朱立倫，游梓翔分析，王金平最強的是地方組織力、也就是經營“陸軍”，朱立倫除了雙北和桃園外，其他相當程度是靠形象宣傳，所以是“空軍”打法。如果朱不參加初選就很難和王一樣維持實力，所以朱得當模範生認真提政見，最後雖未出線，卻可獲得肯定，到時候若藍軍當選，組執政團隊時會需要這種人，民眾也會有期待。



他強調，政治人物通常都是先有影響力才有位子，如果沒有影響力，也不可能有位子；國民黨一旦重返執政，團隊很大，有各種可以發揮所長的可能性，不會只專看一個位子，所以現在揣測王金平、朱立倫爭取什麼位子、說事前講好，其實都是“酸”他們用的。



對於韓國瑜與郭台銘。游梓翔指出，“郭粉”多是年輕、知識程度較高、經濟型選民，比較理智；“韓粉”多是忠貞的國民黨支持者，比較感性，現在大家都不希望民進黨繼續執政，所以初選後團結合作很重要，兩邊陣營別再互相攻擊，不要限縮“庶民”定義，擴大“權貴”概念。



游梓翔表示，可預見2020大選民進黨蔡英文一定打兩岸對立；無黨籍台北市長柯文哲一定走中間路線；對國民黨而言，深藍聲音不宜放大，且考慮到兩岸要和解、安定是為了要發展經濟，大選論述不能只講“發大財”，應強調“HOW”，提出“如何發大財”，所以初選勝出的要能吸收其他政見主張。