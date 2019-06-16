游盈隆：綠初選民調選舉史上第三大謎團

游盈隆。(中評社 資料照) 中評社台北6月16日電／民進黨初選民調日前出爐，蔡英文35.67%、賴清德27.48%，蔡英文以8個百分點勝出，引發諸多議論。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，他昨晚和一位台灣民主運動前輩餐敘，並指出這次民進黨2020初選民調結果是1996年第一次大選以來，影響大選三大謎團之一。“這位我尊敬的民主運動前輩的鐵口直斷，也是石破天驚之語”。



游盈隆在臉書發文表示，民進黨2020初選民調，竟成台灣“總統”選舉史上的第三大謎團？洪永泰教授昨天一句“這是台灣民調史上最黑暗的一天”為2020民進黨“總統”初選下一註腳，震驚全台。



游盈隆表示，昨晚我和一位台灣民主運動前輩餐敘，他指出這次民進黨“總統”初選民調結果是1996年第一次“總統”大選以來，影響“總統”選舉三大謎團之一，他說：第一個是2000年宋楚瑜的興票案；第二個是2004年兩顆子彈案；第三就是這次民進黨“總統”初選民調。三大謎團能否相提並論，我覺得仍有不小討論空間，但這位我尊敬的民主運動前輩的鐵口直斷，也是石破天驚之語。



游盈隆指出，民進黨“總統”初選落幕，黨中央和蔡陣營盼望初選紛擾迅速結束，基於黨和蔡英文利益，可以理解。但一個牽涉台灣“總統”選舉與民主制度健全與否的嚴肅課題不應也不可能被封口，社會持續議論是必然的，也是必要的。



游盈隆表示，民進黨“總統”初選民調不是皇后的貞操，非不容懷疑。尤其首次納入問題多多的手機民調，本就容易造成爭端，一旦造成爭端，又企圖強制他人停止討論，想杜絕天下悠悠之口，恐怕比登天還難吧！