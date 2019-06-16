習近平結束外訪行程回到北京

中評社北京6月16日電／6月16日晚上，在結束對吉爾吉斯共和國、塔吉克斯坦共和國國事訪問並出席上海合作組織成員國元首理事會第十九次會議、亞洲相互協作與信任措施會議第五次峰會後，國家主席習近平回到北京。



新華社報道，中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部部長王毅，全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰等陪同人員同機抵達。



當地時間16日上午，習近平離開杜尚別啟程回國。離開時，塔吉克斯坦總統拉赫蒙到機場送行。兩國元首親切話別。



習近平感謝拉赫蒙總統和塔方的熱情週到接待，祝賀塔方成功舉辦亞信峰會。習近平表示，在塔吉克斯坦訪問非常愉快，特別是我和總統先生就共同關心的廣泛議題深入交換意見，達成重要共識。中塔共建“一帶一路”合作已經取得積極成果。相信在雙方共同努力下，兩國各領域合作一定會再上新台階，增進兩國人民福祉。



拉赫蒙祝賀習近平訪問塔吉克斯坦取得圓滿成功，感謝習近平和中方為亞信峰會舉行所作貢獻。拉赫蒙表示，塔吉克斯坦人民對習近平主席和中國人民懷有深厚友好感情，珍視塔中關係，感謝中方對塔吉克斯坦的寶貴支持。習近平主席這次訪塔富有成果，意義重大。塔方願以此為契機，深化兩國關係。