福建平潭公佈36條措施推動兩岸融合發展

中評社北京6月16日電／福建省平潭綜合實驗區管委會16日正式發佈《探索海峽兩岸融合發展新路的實施細則》（以下簡稱“實施細則”），提出36條旨在推動兩岸融合發展的具體措施，內容包括推動兩岸四通、推進經貿各領域合作、落細落深台胞台企同等待遇、加強兩岸基層治理交流合作等方面，力爭打造台胞台企登陸第一家園的先行區等。



新華社報道，《實施細則》涵蓋了推進基礎設施聯通、加快能源資源互通、深化行業標準互通等領域。包括加密平潭至台北、台中客運航線，增加兩岸貨運航次；爭取福建省石油、燃氣等台灣資源緊缺領域的市場化合作項目落地平潭；打造台胞職業資格採認基地，擴大對台企業資質和行業標準採認範圍，支持台企參與相關標準制定等。



提升兩岸經貿合作暢通是《實施細則》的重點內容之一，如推進台灣農漁產品交易中心建設，推進兩岸冷鏈物流產業合作城市建設，以及推進在醫療健康產業、農業、金融業等領域的合作。同時，將通過實施對台小額貿易優質品牌產品“先放後檢”監管措施等，提升對台貿易便利化水平。



根據《實施細則》，台胞台企在平潭的住、行、金融服務、就業就學等方面將獲得更多同等待遇和便利。比如平潭將實行公共租賃住房分類保障定向配租，為台胞提供住房保障；落實台胞持台灣機動車駕駛證在閩可直接使用政策；優化台胞信用卡服務，開展台胞信用卡遠程辦理試點工作；鼓勵國有企業、民營企業等單位為台胞提供工作崗位，支持首次來平潭創辦小微企業或從事個體經營的台胞申報創業補助；通過具體舉措鼓勵台灣教師、醫師到平潭工作；台胞子女就讀公立學校從學前至高中階段可自主擇校並免學費等。



加強兩岸基層治理交流合作是《實施細則》的亮點之一。包括擴大台胞參與基層治理試點，依託台胞相對聚居區，探索台胞自主管理模式；試點招聘台灣社工參與社會救助、青少年服務、司法矯治等社會服務；採取直接委託或邀請招標方式，吸引台灣團隊參與實驗區農村人居環境整治、美麗鄉村建設、傳統村落保護發展等鄉村項目建設。



此外，《實施細則》還提出要擴大民間交流交往，並推動文體、傳媒、教育等領域的合作。