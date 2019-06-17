第十一屆海峽論壇在廈舉行 汪洋出席並致辭

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋致辭（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月17日電／中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋16日在廈門出席第十一屆海峽論壇並致辭。



汪洋指出，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表重要講話，在海峽兩岸引起強烈反響，兩岸政黨、團體、人士對話協商積極開展，台灣同胞來大陸發展熱情更高。本屆論壇是習近平總書記重要講話發表後兩岸同胞首場大規模團聚活動，是新形勢下擴大兩岸民間交流、深化融合發展的一次盛會，參與人數創歷史新高，充分表明兩岸經濟交流融合的大勢任何力量壓制不住，兩岸民眾同根同源的文化紐帶任何力量切割不斷，時和勢都在支持國家統一和民族復興的力量這一邊。



汪洋強調，兩岸經濟互補性強，開展互利合作具有得天獨厚的條件。大陸經濟正邁向高質量發展和高水平開放階段，對各類優質產品和優質服務的需求與日俱增，兩岸經濟交流融合，既是大義，更具大利，沒有理由不走得更近更好，也一定會走得更近更好。



汪洋強調，和平統一對兩岸來講成本最小，對同胞來講福祉最大。在堅持“九二共識”、反對“台獨”的基礎上，我們願與台灣各黨派、團體和人士開展廣泛深入的對話協商，聚同化異、積累共識，一步一步向和平統一的目標邁進。我們願為和平統一創造廣闊空間，但絕不為“台獨”分裂活動留下任何餘地。兩岸同胞應攜起手來，共擔民族大義，堅決反對“台獨”，共同守護美好家園。



中國國民黨副主席曾永權等在發言中表示，兩岸關係縱然跌宕起伏，但總能撥雲見日。堅持“九二共識”、反對“台獨”是兩岸關係的“壓艙石”。兩岸同胞要迎難而上，積極投身兩岸交流與合作的時代洪流，為維護台海穩定、促進融合發展、增進同胞福祉貢獻力量。



在出席論壇期間，汪洋還深入閩江學院、網龍台灣青年就業創業基地、廈門（集美）閩台研學旅行基地、玉晶光電（廈門）有限公司調研，並與在大陸工作學習的台灣青年代表座談。他勉勵台灣青年樹立正確的歷史觀、國家觀、民族觀，看清時和勢、認清義和利，做堂堂正正的中國人。要用自己的親身經歷和感受，向更多台灣同胞講好在大陸學習創業的故事，講好大陸發展變化的故事，增進兩岸同胞相互了解，促進心靈契合。各地區和有關部門要繼續抓好惠台利民政策措施的落實，解決好台灣青年在就學、就業、創業中遇到的實際困難，助力更多台灣青年在大陸追夢、築夢、圓夢。



論壇開幕前，汪洋會見了出席論壇的部分兩岸嘉賓和主辦單位代表。蘇輝參加會見。在閩期間，汪洋還看望了福建省政協機關和統戰部幹部職工。