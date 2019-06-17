海峽論壇聚焦基層治理　推進兩岸融合

海峽論壇兩岸基層治理論壇，今年以“鄉村振興”為主題。（中評社） 中評社廈門6月17日電（記者 黃文杰）第十一屆海峽論壇以“擴大民間交流、深化融合發展”為主題，各分論壇積極探索兩岸融合發展新路，兩岸基層治理論壇就是其中一環，今年以“鄉村振興”為主題，安排兩岸嘉賓講話、論壇主旨發言、嘉賓分組討論等活動。



兩岸基層治理論壇下午登場，開幕式安排大陸全國政協港澳台僑委員會主任朱小丹主持，共同研討兩岸共創鄉村振興的經驗和做法，包括台灣村里長聯誼會總會長楊鑫坤、台灣村里長聯合總會總會長陳建良，以及台灣海峽兩岸民意交流基金會副董事長、台北薇閣文教公益基金會董事長李傳洪等人都出席，並發表演說。



楊鑫坤在論壇提到，台灣“鄉村治理”主要來自“地方自治”的制度，可以分成三個系統，分別是：鄉鎮市公所系統、農會系統、民意代表系統等。台灣農村社會，不是政府強力控制型的社會，台灣從地方到中央各級政府都是民選，這幾年台灣精緻農業技術、農村農地規劃以及人才培養，都有相當好的成效，兩岸基層交流，在“鄉村振興”這個主題，可以相互支持，截長補短，共創雙贏，造福百姓。



本屆兩岸基層治理論壇，以“鄉村振興”為主題，兩岸社區治理論壇開幕式暨主旨演講、社區看透透·咱厝風采展、社區說透透·“鄉”約會客廳、社區走透透·兩岸“家”年華、社區吃透透·厝邊有好料、網紅“打卡”景點等活動，也有兩岸社區服務懇談會，安排兩岸基層調解員交流座談會、兩岸調解員參訪考察兄弟省份等活動，積極探索兩岸融合發展新路。