張森：推動兩岸科技經濟融合發展

2019海峽科技專家論壇主會場開幕式暨簽約儀式於16日下午在廈門舉行（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月17日電（記者 海涵 徐夢溪）中國科協交流部副部長張森16日下午出席2019海峽可以專家論壇時表示，持續推動兩岸科技交流合作，開辟新渠道、開創新模式、搭建新平台，推動兩岸科技交流合作向更寬領域、更大規模和更高層次邁進。兩岸科技界要秉持“兩岸一家親”“兩岸命運共同體”的理念，促進深度交流合作，共謀互惠雙贏，推動兩岸科技經濟融合發展，增進兩岸同胞福祉，共同維護兩岸關係和平發展。



張森說，科技促融合，交流結碩果。海峽科技專家論壇是海峽論壇系列活動“經濟交流”板塊的重要內容，匯聚兩岸科技智慧，服務創新驅動、服務經濟建設、服務社會民生。今年，海峽科技專家論壇以“兩岸新時代，科技新融合”為主題，從主會場到18個分會場，緊緊圍繞“融合發展”展開研討，突出“新四通”與新福建建設，鼓勵兩岸科技社團“結對子”，聚焦科技與產業，融合創新要素，激發創新活力，靶向產業升級需求的關鍵技術，搭建大數據、信息技術、智能製造等兩岸科技交流平台，以高端智力引領科技產業發展，促進兩岸戰略性新興產業對接。聚焦城市與鄉村、自然與社會、食品與健康熱點問題，深入實施“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的鄉村振興戰略，破解經濟發展與生態保護矛盾的難題。今年又是兩岸科技界、產業界廣泛交流、深化合作的民間科技盛會，共同探討新時代兩岸科技融合發展更多有價值的方案。希望兩岸與會代表充分利用論壇平台深入交流、增進感情、積極合作、落地項目、多出成果。



他指出，珍惜機遇，引領未來。今年1月2日，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上和參加十三屆全國人大二次會議福建代表團審議時的重要講話，提出要落實“兩個同等待遇”“探索海峽兩岸融合發展新路”“把福建建成台胞台企登陸的第一家園”，這是推進兩岸科技界交流交往的良好機遇，也是激發兩岸“創新引領發展第一動力”的大好時機，當前，在兩岸同處產業轉型、經濟升級的歷史時期，中國科協各級組織將一如既往地堅持為科技工作者服務、為創新驅動發展服務、為提高全民科學素質服務、為國家科學決策服務職能，推動開放型、樞紐型、平台型科協組織建設。持續推動兩岸科技交流合作，開辟新渠道、開創新模式、搭建新平台，推動兩岸科技交流合作向更寬領域、更大規模和更高層次邁進。兩岸科技界要秉持“兩岸一家親”“兩岸命運共同體”的理念，促進深度交流合作，共謀互惠雙贏，推動兩岸科技經濟融合發展，增進兩岸同胞福祉，共同維護兩岸關係和平發展。

