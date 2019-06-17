第十一屆海峽論壇·海峽婦女論壇開幕

第十一屆海峽論壇·海峽婦女論壇6月16日下午在廈門隆重開幕 中評社廈門6月17日電（記者 徐夢溪 海涵）第十一屆海峽論壇·海峽婦女論壇6月16日下午在廈門隆重開幕。本屆論壇以“激蕩家國情懷·促進融合發展”為主題，來自海峽兩岸暨港澳婦女姐妹1000餘人參加。



本次論壇由全國婦聯主辦，福建省婦聯、廈門市婦聯、台灣中華婦女會總會聯合承辦，有四項主體活動，海峽婦女論壇開幕式、2019年兩岸女大學生創新創業大賽啟動儀式、“拉家常·共奮鬥”兩岸家風故事分享會、兩岸家庭經典誦唱活動。



在海峽婦女論壇開幕式上，全國婦聯副主席、書記處第一書記黃曉薇出席並致辭，全國婦聯副主席、書記處書記夏傑，海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫出席，福建省人大常委會黨組副書記、副主任雷春美，台灣中華婦女會總會理事長聶惠如分別致辭。



在2019年兩岸女大學生創新創業大賽啟動儀式上，全國婦聯領導、海峽兩岸關係協會領導、福建省領導、台港澳重要嘉賓、女大學生代表共同推杆啟動“2019年兩岸女大學生創新創業大賽”。



在“拉家常·共奮鬥”兩岸家風故事分享會上，首屆全國文明家庭、第十屆全國“五好文明家庭”獲得者、穀文昌之子穀豫東，台灣金門民意代表陳玉珍，全國政協委員、全國婦聯執委、香港中文大學當代中國文化研究中心榮譽研究員凌友詩，全國婦聯執委、福建省政協常委、福建省婦聯常委、澳門婦聯總會副會長、寶龍集團發展有限公司副董事長黃麗真，第十一屆全國“五好家庭”獲得者、台胞家庭代表薛清德分別作了故事分享。



在兩岸家庭經典誦唱活動中，兩岸大學生代表、兩岸家庭代表分別以《月光春曉》《夢裡鄉音》《一輪明月》《中華情思》為主題，誦唱《春曉》《月亮月光光》《游子吟》《歲暮到家》《憶母》《傾聽》《靜夜思》《海上共明月》《我和我的祖國》《兩岸人家》。



本次論壇還配套五項活動：“推動兩岸融合發展 攜手打造女台胞台企登陸‘第一家園’”座談會、全國婦聯領導會見台港澳重要嘉賓、“深化婦女合作交流 推動兩岸融合發展”意見征集、兩岸女大學生聯誼交流座談會、兩岸家庭聯誼結對簽約考察等活動。