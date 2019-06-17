中評鏡頭：逾萬台灣人參與海論　擠爆會場

論壇大會開幕結束，廈門國際會議中心擠滿嘉賓，在海峽論壇的大型主體看板前合影。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月17日電（記者 黃文杰）第十一屆海峽論壇15日起在廈門登場，逾萬名台灣民眾參與，為歷屆論壇人數與規模之最。大會論壇16日在廈門國際會議中心海峽廳舉行開幕，擠滿人潮。



今年海峽論壇，以青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大版塊以及福建各地同期舉辦的活動，共67場。由兩岸83家（大陸41家、台灣42家）單位和社團共同主辦。



海峽論壇大會主場地，報名十分踴躍，入場須出具名牌與邀請卡，進行人數控制，會場也看到來自台灣的黨派代表、縣市政府以及各級民意代表等。



有人連續多年出席海峽論壇，好比台北市副市長鄧家基、也有多年沒有來海峽，原鄕文化暨社區發展協會理事長蘇進強就是，論壇今年邁入第二個十年，專程來出席智庫論壇。



今年海峽論壇新增許多交流板塊。好比台灣人才登陸第一家園論壇、“兩岸一家親·從小心連心”研學體驗營、海峽兩岸電子競技邀請賽，兩岸文教發展論壇、海峽兩岸工商合作論壇等5項活動。



以及同期舉辦的兩岸曇石山文化交流活動（福州市）、海峽兩岸通關論壇（廈門市）、海峽兩岸（漳州）鄉村振興交流活動、泉台青年交流匯等4場活動。



因為每屆海峽論壇舉辦時間都很長，主論壇可能集中幾天，但分論壇會延續幾週甚至幾個月。



陸委會今年限制海峽論壇到台灣辦分論壇活動，讓部分論壇“一年台灣、一年大陸”輪流舉辦的慣例被迫中斷。

